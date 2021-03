La otra fiesta del cine español: un 'photocall' con los personajes de ficción más conocidos

Se levanta el telón y aparecen Carlos Latre, Agustín Jiménez y Sara Escudero. Hablamos con Carlos Latre de su actuación en los Goya como Pepe Isbert, que dice "tuvo bastante éxito" y gustó mucho al público.

La otra fiesta del cine español

Con motivo de la celebración de los Goya el pasado sábado, Sara Escudero nos trae los entresijos de la otra fiesta del cine español. Para ello, viaja entre dimensiones y nos cuenta lo que pasa en el tramo más desapercibido del enorme photocall, por donde sólo pasan los personajes de ficción más conocidos. Allí habla con algunos personajes como Pepe Isbert, Jesús Vidal, Agustín González o José Luis López Vázquez, entre otros personajes míticos de nuestro cine.

Radio Gustín

Agustín Jiménez nos explica que ha montado su propia emisora, Radio Gustín, una radio que se puede sintonizar desde Whatsapp. "Es que el dial de FM y AM está todo cogido ya, lo de internet está pillado también y lo de los podcast está a tope... Yo me he metido donde he visto hueco", explica. El proyecto consiste en mandar trozos del programa por whatsapp porque al final es por donde suelen mandarse las noticias. Destaca que tienen informativos, un programa musical llamado 'Mucha jarcha' –similar al de Letizia Sabater– y también programas nocturnos y deportivos.

Homenaje a 13 Rue del Percebe

Se cumplen 60 años desde que se publicó por primera vez la tira cómica '13 Rue del Percebe' de Francisco Ibáñez en la revista "Tío Vivo". Con motivo del aniversario, visitamos este particular edificio de arriba a abajo, piso a piso con el fin de desentrañar el mayor de sus misterios. ¿Cómo suena 13 Rue del percebe? En este caso conocemos los pisos superiores del edificio: la azotea donde vive el moroso, el piso del ladrón y la pensión.

Maricarmen de Málaga

Hablamos con Maricarmen de Málaga, que viene a hacernos una consulta que el programa lleva prorrogando desde el pasado mayo. Sin embargo, las notificaciones del nuevo 'esnarfon' que le ha comprado su hija no le permite hablar.

Oyentes

A raíz de las disputas dentro de la familia real británica, a causa de la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry, Carlos Alsina pide a los oyentes que cuenten sus malos rollos familiares.