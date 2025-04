Los creadores de un chino y medio: "Éramos los típicos que encontrabais en el restaurante o en el bazar"

Jiajun Yin y Lin son creadores de contenido, influencers y presentadores del podcast de éxito que se llama “Un chino y medio”.

Un Chino y Medio

El nombre surgió porque un día se les ocurrió hacer un podcast hablando sobre la cultura y sociedad típica de China, además de los prejuicios que se tienen sobre el país. Jiajun comenta que, hablando entre sí, Lin le comentó que él no se consideraba tan conectado con la sociedad de China y sus raíces como Jiajun por el hecho de llevar ya numerosos años viviendo en España, lo que les ha hecho perder algunas costumbres que se tienen en el país asiático. Jiajun compartía el mismo sentimiento que Lin, así que es por ese motivo que cada uno decidió representarse con porcentajes cómo de "Chinos se sentían".

Sumando el resultado de ambos, el total hace un chino y medio.

¿De qué hablan en el podcast?

Al principio hablaban de anécdotas suyas graciosas de pequeños, como cuándo trabajaban en un bazar y les robaban, pero estas historias han ido tomando forma con el tiempo porque al fin y al cabo se terminan y deben ir innovando.

Diferencias entre España y China

Otra de las dudas que nos surge en el programa es el saber qué aspecto les choca más a los Chinos cuando visitan por primera vez España. Ante esta cuestión tienen muy clara su respuesta: El tiempo. Nos explican que en China las cosas funcionan muy rápido y de manera muy eficiente, mientras que aquí, a la hora de realizar ciertas cuestiones tardamos mucho, como una semana.

Además hablamos que la sociedad española sabe muy poco sobre los chinos y se dan por hecho muchos estereotipos típicos de su cultura. Es por eso que, su podcast es el altavoz perfecto para también dar a conocer a más gente algunos datos y desmentir otras creencias.

Nos cuentan que a su vez es muy importante hacer una distinción entre la primera generación de Chinos en España, que son más cerrados, y la segunda que ya tratan como ellos de difundir su cultura y relacionarse más con España.

Un bazar o un restaurante

Existe el tópico de que estos son los únicos negocios que pueden tener los chinos en España. Jiajun nos explica que esto proviene porque para ellos son los que más baratos y rentables les sale: tanto por traer productos importados desde China y así valer menos, como en el hecho de que no es tan necesario dominar el idioma para sacar el negocio adelante.

Respecto a los restaurantes, también nos explican que la comida que se sirve en los restaurantes asiáticos no es típica de la zona, sino que hay muchos restaurantes (por no decir la mayoría) que están adaptados a los gustos españoles, por lo que no tienden a servir comida 100% basada en el país, por ejemplo con el picante que aquí no somos tan tolerantes con él.