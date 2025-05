Sara Baras presenta su gira 'Vuela': "Me han pedido bailes cuando estaba en el médico"

Sara Baras empezó a bailar con tan sólo 6 años, en la escuela que tenía su madre, que también se convirtió en su maestra. Debutó bailando en público en una actuación en el colegio, a los 8 años. Con 26 años montó su propia compañía de baile, que acaba de cumplir 25 años... Tiene numerosos logros y motivos para venir a nuestro programa, pero hoy tenemos el placer de recibirla para presentar la gira de “Vuela”, un espectáculo que nació en 2024 para conmemorar el anteriormente mencionado aniversario de la compañía de la artista, y con el que ofrece tributo a Paco de Lucía, con el que tuvo una amistad muy bonita, con la que en ocasiones le confunden con su sobrina. "Me hice pasar por su sobrina, me pilló y desde ahí me quedé con ese puesto"

Me hice pasar por su sobrina, me pilló y desde ahí me quedé con ese puesto

Asegura que la relación que tuvo con el guitarrista es una suerte en la vida, porque era una persona que "personalmente era tan grande como su música". Lo define como una persona "muy cariñosa y con mucho sentido del humor" de la cual ha podido recibir sus consejos y cercanía, motivo por el que ha sido posible trasladarle este respeto y bailarle de esta manera, con su espectáculo.

Personalmente era tan grande como su música

“Vuela” se compone de 15 piezas organizadas en cuatro actos, cada uno con su propia narrativa:

Madera , que nos recuerda la fuerza de nuestras raíces y la calidez que reside en nuestro ser.

, que nos recuerda la y la calidez que reside en nuestro ser. Mar , que nos invita a navegar con pasión y fluir como el agua.

, que nos invita a navegar con pasión y Muerte , una forma de explorar las emociones humanas desde lo más profundo.

, una forma de desde lo más profundo. Volar, la única forma de huir sin correr, simplemente dejándonos llevar por la celebración y la alegría: una oportunidad que solo la música, el baile y los sentimientos nos pueden brindar.

Los cuidados

Las bailarinas normalmente tienen los pies destrozados, pero no es su caso. Asegura que "muchas personas en verano se sorprenden al verlos cuando lleva chanclas", porque a diferencia de lo que uno se suele encontrar debido al machaque continuo de los mismos (con callos o incluso las uñas negras), los suyos están muy bien cuidados. También cuenta que esto se debe a que tiene ayuda profesional que los ayuda a mantenerlos cómo es debido.

Además comparte que, tras tantos años que lleva dedicándose a la danza, se encuentra en su "mejor momento ahora mismo", tanto bailando como mujer.