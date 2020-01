HUMOR | ¿Qué música despreciable y vergonzante hay en tu historial de Spotify?

BRAULIO, EL OYENTE PESADO...

Braulio, el oyente pesado, ha vuelto a llamar a Más de uno para felicitarnos el año desde su camión. Y sobre todo, para reprocharle a Alsina que haya maldecido la fruta escarchada. "La fruta escarchada es un placer inenarrable", clama Braulio.

MÚSICA DESPRECIABLE

Un oyente ha llamado para reclamar que Agustín Jiménez deje de poner la canción de Macaulay Culkin en su sección. Y Jiménez hoy le hace caso. A cambio, nos deleita con la música de otras grandes artistas como Joan de Son Rapinya y su canción 'El gallo de Kentucky'.O El Chombo, autor de joyas como 'Dame tu cosita', que ahora nos regala el tema 'Chacarrón'. Jiménez pide a los oyentes que envíen notas de voz con la música despreciable que escuchan.

PATINAZOS DE LOS REYES MAGOS...

Los reyes magos no sólo metieron la pata en la cabalgata de Utrera (Sevilla), donde se tiraron tornillos junto a los caramelos... también se han equivocado regalándole a Jesús Manzano una guitarra nueva. Manzano nos habla de los peligros de los excesos que cometemos en las comidas navideñas. "Fui al médico estas navidades porque se me inflamó un testículo. Comí bacon, y el doctor me dijo que la explicación era esa, porque el bacon engorda un huevo", nos cuenta Manzano.... Y para más inri, después de contar chistes así de malos, se atreve a cantar una versión muy particular del 'Get back' de los Beatles sobre las comidas navideñas.

EMPRESAS QUE TE 'DESDECORAN' LOS ADORNOS NAVIDEÑOS

Estos son días de recoger la casa, y hay gente que lo va dejando y dejando... no se preocupe, quitemoslasluces.com es una empresa que puede hacer el trabajo por ti. Juan Luis Sopor (Leo Harlem) y su primo tienen una empresa que arrambla con la decoración navideña de las casas de los perezosos que los contratan. "Lo más duro es arrancar de raíz el árbol de Navidad. Algunos llevan tanto tiempo en las salitas que han enraizado y hay que quitar la lámpara del vecino de abajo para poder sacarlos", cuenta Sopor.