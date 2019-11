HUMOR | "Esto es frío y no el abrazo de un suegro"

¿QUÉ MERENDABAS? ¿CUÁLES ERAN TUS BOLLOS FAVORITOS?

Ayer falleció el creador del bollo Pantera Rosa, Josep Pujol. Desde Más de uno damos las condolencias a su familia y queremos rendirle homenaje preguntando a nuestros oyentes por sus meriendas y bollos favoritos. "Ha hecho mucho por la igualdad el bollo Pantera Rosa...", apunta Goyo Jiménez. También asegura Goyo que su madre, a pesar de la simpleza del pan con chocolate, otra merienda clásica, ella tenía que prepararlo partiendo "las onzas simétricas y el papel de aluminio también tenía que cortarse milimétricamente". "Mi madre tiene TOC", asegura. El chorizo con Tulipán o los bocadillos de mortadela son otros clásicos de las meriendas...

AGUSTÍN JIMÉNEZ

Un señor, que asegura estar en las últimas, ha mandado una nota de voz al programa para suplicar que Agustín Jiménez no vuelve a hacer su sección 'Miscelánea musical' mientras él esté vivo. Agustín Jiménez, para contentarlo, ha decidido empezar otra sección: 'Grandes documentales para personas pequeñas'. Recoge Jiménez los mejores testimonios de la gente más importante para saber lo que vamos a dejar a las generaciones venideras. Y también habla de música... ¿Imaginas que te suena el móvil en mitad de un concierto de violín y que el violinista toca al vuelo la melodía de tu móvil? También nos trae un particular tutorial para aprender a ser un maestro de guitarra 'angústica'.

LA CASA DE MIS SUEÑOS

Ya llevamos tiempo sin rendir nuestro particular homenaje a algún formato de éxito en la televisión. Son contenidos que les sonará de ver en alguna de las cadenas de nuestra casa, como Antena 3, laSexta o Neox. Ya hemos adaptado telefilms de sobremesa de Antena 3, sitcoms, realitys de empeños... Por lo que hoy, la radio va a sacar partido al programa 'La casa de mis sueños'. Los hermanos inmueble ayudan a encontrar su casa de ensueño a Christine (Begoña Gómez de la Fuente) y John (Leo Harlem), que se enamoraron cuando eran compañeros en el economato de la cárcel de Soto del Real.

QUÉ FRÍO HACE...

Jesús Manzano quiere hablar de frío. "Porque de repente ha llegado el frío... ahora los del calentamiento global están más calladitos que Sánchez con lo de la corrupción... ", asegura Manzano, que hila 'chistaco' con 'chistaco'. "Hace más frío que en el pasillo de los yogures del Mercadona. Esto es frío y no el abrazo de un suegro…", continúa Manzano, dejándonos fríos. A Alsina le parece bien siempre y cuando no cante. Pero Manzano asegura que si no canta no le van a dar otro Ondas. Así que al final, Manzano ha conseguido, otra vez, tocar la guitarra y cantar.