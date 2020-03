Humor | Julio Iglesias celebra en Más de uno el Día del Padre

humor en más de uno

Se levanta el telón y aparecen Carlos Latre, Goyo Jiménez y Leo Harlem. Celebramos en Más de uno el Día del Padre junto a Julio Iglesias (Carlos Latre), que nos explica que tiene a sus hijos haciendo cola en la puerta para darle regalos pero no tiene tiempo para atender a todos. "¡Niños! ¡No puedo abrazaros a todos pero ya no por el coronavirus sino porque sois tantos que no tengo tiempo! ¡jajaja! ¡Oia! ¡Voy a cerrar la ventana!", declara.