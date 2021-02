Concurso: ¿Puedes adivinar cómo continúan las siguientes telenovelas?

En Más de uno nos reímos de la mano de El Monaguillo, Sara Escudero, Goyo Jiménez y el niño mísero, Arturito.

Sara Escudero

Sara Escudero se convierte en María Amanda Patricia de las Mercedes Silvestre, que se pone muy celosa por la voz femenina que le pregunta todos los días la hora a Carlos Alsina. Además, vuelve con el concurso que consiste en adivinar cómo terminan escenas de telenovelas.

Primera pregunta

En la telenovela 'La rosa de Guadalupe', "dos papaítos llevan a su mijita al médico, porque presenta unos síntomas un tanto... agresivos". Y la pregunta es: ¿qué le pasa a esta dulce frijolita?

Se ha enamorado de un chamaquito de su clase.

Tiene hambre.

Es adicta a la marihuana por culpa de su madre.

Segunda pregunta

En la telenovela 'Amarte es mi pecado' desaparece la asistenta repentinamente. Todos se preguntan por qué... Y la pregunta es: ¿cuál es el motivo de su desaparición?

Se ha fugado por amor.

Se ha fugado por desamor.

Se ha fugado por... qué más da, ¿quién va a hacer la cena?

Tercera pregunta

En la telenovela 'La dueña' vemos a la joven protagonista platicar apaciblemente con su mamacita en el jardín cuando... ¿qué es lo que ocurre a continuación?

Se enzarzan en una tremenda pelea de cachetadas... porque sí.

Aparece la asistenta y arroja una piedra a su patroncita... y después pide perdón.

No pasa nada. La cadena corta para los comerciales y jamás vuelven a poner la telenovela.

Goyo Jiménez

Este 14 de febrero se cumplieron 30 años del estreno de la película 'El silencio de los corderos', uno de los thrillers más famosos de todos los tiempos y por eso Carlos Alsina entrevista al hombre en quien se inspiraron los creadores de este personaje para conocer más sobre la leyenda que gira en torno al famoso caníbal, Aníbal Ruiz Moreno. Explica cómo le surgió el instinto caníbal y plantea la siguiente pregunta: ¿si no te lo tragas, se considera canibalismo?

El Monaguillo

Por otro lado, El Monaguillo viene con sus noticias curiosas, como por ejemplo que un perro ha heredado 3 ó 4 millones de su dueño, lo que le transporta automáticamente a la lista Forbes de perros, justo por debajo del perro de 'Rex un policía diferente'.

Los consejos de Arturito para personas pequeñas

Arturito vuelve con su sección de consejos para personas pequeñas. En esta ocasión, Luisito, desde Alicante le envía la siguiente nota:

"Querido Arturito. Soy Luisito y tengo 11 años. De un tiempo a esta parte tengo el hábito de sustraerle a mi madre algunas monedas de su cartera para adquirir chuches y cromos. Sé que no está bien, pero ahora me cuesta renunciar a ese dinero. ¿Debería pedírselo? ¿Está justificado que sise a mis progenitores? ¿Puede ocurrirme algo malo si me pillan? Su fiel oyente, Luisito".

A lo que Arturito le responde diciendo: "En primer lugar, has de saber que según el artículo 234 de nuestro código penal, como la cantidad que le estás sustrayendo a tu madre no excede –supongo yo- de los 400 euros, estás cometiendo un hurto, que es un delito leve que no conlleva pena de prisión. Así que tranquilo, Luisito, que en caso de ser sorprendido no irás a la cárcel". Además, apunta que robar en general es algo reprobable, pero más a una madre, a la que solo se le roban besos y le encomienda a que reponga todo lo sustraído, con los pertinentes intereses de demora. "Si necesitas, dado tu nivel de gastos en cromos y chucherías, un sustento económico, te sugiero que desempeñes algún tipo de trabajo remunerado propio de personas de nuestra edad, tales como la limpieza de letrinas, la búsqueda de leña o el reparto de periódicos", comenta.

Oyentes

A raíz de la mudanza que va a hacer el Partido Popular después de que Pablo Casado anunciase que abandonan la sede de Génova 13 en Madrid, Carlos Alsina emplaza a los oyentes de Más de uno a hablar de mudanzas. ¿Decidió hacer usted mismo la mudanza porque total son cuatro cajas y desde entonces sufre de lumbago? ¿Encargó su mudanza a gente no profesional y le rompieron algún objeto valioso, como la vajilla que heredó de su abuela o un piano que perteneció por ejemplo al Maestro Rodrigo? ¿Se dedica por el contrario usted a hacer mudanzas y ha tenido que lidiar con clientes que tienen en casa objetos de lo más peculiares? ¿Qué es lo que más le costó sacar de casa porque no cabía en el ascensor?

Una oyente explica que se ha mudado 13 veces, otro 18 ó 19 y confiesa que tiene alguna de las cajas sin abrir, simplemente las transporta de una casa a otra. Además, otra oyente asegura que una mudanza es una prueba irrefutable para un matrimonio.