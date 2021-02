Humor | Fernando Simón (Latre) duda sobre la cuarta ola de coronavirus: "Yo creo que sí, pero puede ser que no"

En Más de uno nos reímos con nuestros humoristas y aparecen Carlos Latre, Agustín Jiménez y Goyo Jiménez.

Carlos Latre

Además, Carlos Latre viene acompañado de todos sus personajes. Esta vez, Antonio Ferreras nos habla sobre el resultado de las elecciones catalanas y para ello da paso al socialista y ex ministro de Sanidad, Salvador Illa que declara: "Aquí vamos a buscar lo mejor para mí... digo, para Cataluña. Y aunque ha sido muy ajustado y habrá que buscar alguna solución quiero felicitar a mi equipo, mi grupo, mi "pand-Illa".

Por otro lado, Jaime Peñafiel se pronuncia sobre la polémica desatada porque la princesa Leonor se va a estudiar el Bachillerato en Gales. "Creo que se ha ido a estudiar por el bien de este país a un centro de categoría. Es como el 'Howards' de 'Harry Potti'. Allí va a poder estudiar y aprender mucho mejor el Bachillerato", dice.

El epidemiólogo, Fernando Simón analiza la posibilidad de que haya una cuarta ola de coronavirus, "a ver, yo creo que sí, pero puede ser que no. No puedo concretar mucho, porque ya lo dice la canción de Marisol: ola, ola, ola, no vengas sola...", explica. Y Roberto Brasero nos da la previsión meteorológica.

Goyo Jiménez

Además, con motivo del día de San Valentín, el instapoeta y sobrino del director general, Mario Ródenas, nos recita 'Putoenamorado un rato', un poema autobiológico que cuenta el día que me sintió "como superenamorado" y dice así:

"Recuerdo el día en que te vi en el metro. Undergound.

El metro huele mal y da bajona, pero de repente apareciste como una aparición.

Tu mirabas tu smarthphone. Llevabas unos airpods y una mascarilla trendy. Con calaveras y movidas así.

Noté el crush. El heart me hizo boom.

Tu pelo negro cae a borbontones sobre tus pechos.

Me bajo en tu parada. Tus leggins ajustados me ponen hot and crazy.

Te sigo. Salgo del metro. Apenas nos separan dos metros

((pero no me refiero a dos estaciones de metro, sino dos metros de medida métrica))

Apenas nos separan dos metros. Desde aquí huelo tu perfume porque en el underground apestaba y no podía “golerte”.

Ah, pues no era el metro lo que “golía” mal.

Te veo de espaldas, casi te puedo tocar. Tu pelo rizado sobre la chupa de cuero ajustada. Llevas un parche cosido: “Judas Priest”. A lo mejor eres satánica. Qué cool.

Me lanzo. ¿Qué decirte, cómo empezar la coversation?

“¡Ey!”, grito”. “¡Ey! ¿Tienes un cigar?”

Te giras. Me das un piti, coges otro para ti. Buena señal, hemos congeniado.

Llevas una camiseta que pone “Metallica”. A lo mejor eres de Aragón.

Te bajas la mascarilla. El corazón a mil.

Tienes perilla. Te faltan dos dientes. Que yo vea. Seguramente más años que mi padre.

Toso. Yo no sé fumar. Sigo mi camino.

Looking for love".

Agustín Jiménez

Agustín Jiménez vuelve con la sección que tiene sus días contados pero que aun así sigue teniendo la misma motivación que el contrabajista del Titanic, "Miscelánea musical", para hablar sobre la música de viento, "esa música que motiva el espíritu interior".

Asimismo, nos cuenta la historia de Roland le Petour, un bufón de fines del siglo XII de la corte de Enrique II de Inglaterra que recibió un señorío a cambio de ejecutar cada Navidad ante el rey "un salto, un silbido y... un pedo". Roland le Petour también conocido como Rowland le Sarcere, Roland le Fartere o Roland the Farter, recibió una casa en Hemingstone, Suffolk y más de 40 hectáreas de tierras, por tirarse pedos en el momento justo, como ya hemos dicho, durante el desfile desenfrenado de la corte del rey inglés y según las crónicas, hacía un baile que terminaba con "unum saltum et siffletum et unum bambulum".

También entrevista a señor Haiku Idao, un catedrático de Historia japonesa de la era Edo, para hablar sobre los pedos.

Así celebra Braulio San Valentín

Alsina recibe con entusiasmo la llamada de uno de los mejores oyentes del programa, Braulio, que nos cuenta cómo pasó él San Valentín, que autodenomina "nam-Valentín" ya que se come las sobras de las parejas que se han dejado la cena a medias.