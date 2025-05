Pancho Varona presenta el podcast 'Detrás con un revólver': "Sabina ha sido una parte muy importante de mi vida"

"Detrás con un revólver" es la nueva serie documental de Onda Cero Podcast. Consta de seis capítulos, narrados por Pancho Varona, en los que el músico repasa los cuarenta años que pasó junto a Joaquín Sabina.

El podcast ha sido dirigido por Pablo G. Batista y escrito por el anteriormente mencionado, Belén Remacha, Ángela Ruiz y Estefanía Salvatierra. De la música se hizo cargo Miguel Marcos, mientras que David Gutiérrez y Celso Arenal se encargaron del diseño de sonido.

Ya está disponible la serie íntegra en la web y app de Onda Cero, mientras que en las principales plataformas de audio se irá estrenando un nuevo episodio cada semana.

Varona visita 'Más de Uno' para contar cómo fueron las cuatro décadas de amistad, lealtad y grandes canciones del guitarrista que siempre estuvo al lado del cantante.

"Sabina ha sido una parte muy importante de mi vida"

El narrador considera a Sabina "una persona muy importante" en su vida, puesto que sin él no hubiera sido posible sacar este proyecto adelante. El guitarrista confiesa que él no tenía pensado dedicarse profesionalmente a tocar este instrumento, sino que por ese entonces estaba haciendo oposiciones para ser funcionario en el Ministerio de Defensa. "Joaquín me dijo déjalo todo y vente conmigo", cuenta cómo con apenas 25 años dio el salto a la música porque el cantante se lo ofreció, propuesta que no pudo negar y aceptó "inmediatamente".

Joaquín me dijo déjalo todo y vente conmigo

Los comienzos de Varona con la guitarra

El músico empezó tocando la guitarra cuando era muy pequeño, cuando sus vecinos contrataron a un profesor de guitarra. Él y su hermana, envidiosos por ello, siguieron su ejemplo, aunque realmente querían tocar la bandurria porque "es un instrumento, pequeñito y que hace melodías todo el rato" y añade que veían "la guitarra es más aburrida". A día de hoy, agradece que su madre no les hubiera hecho caso, porque sino no habría llegado a dónde se encuentra ahora.

Menos mal que no me hizo caso mi madre, ahora sería un funcionario del Estado que toca la bandurria

"Yo con el profesor tenía mucha conexión porque enseguida todo lo que enseñaba se me quedaba muy rápidamente" explica el guitarrista contando la historia de cómo le dijeron a su madre que valía mucho para la música.

La sala 'Mandrágora'

En ese mismo lugar, donde realizaban conciertos, fue dónde Varona hizo su primer contacto con Sabina. Cuenta que él veía todos los espectáculos que hacía y se denomina como "un fan plasta", pero que nunca llegó a molestar. "Un día se acercó a pedirme un cigarrillo porque se dio cuenta que yo fumo ducados, y empezamos a hablar", recuerda sobre la primera charla que tuvieron.

Un día se acercó a pedirme un cigarrillo porque se dio cuenta que yo fumo ducados, y empezamos a hablar

Mucho tiempo después, cuando ya comenzó a formar parte de su círculo, Sabina necesitaba a alguien que se hiciera al cargo de las cuerdas y Pancho Varona se ofreció. Sin escucharle ni hacerle una prueba el cantante le contrató.