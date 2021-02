Humor | ‘El Monaguillo’, a Paca La Piraña: "¿Qué lleva el ungüento para la erección? Es para un amigo"

En Más de uno nos reímos con los humoristas Sergio Fernández 'El Monaguillo', Goyo Jiménez, Sara Escudero y con el niño mísero Arturito. Intentamos abrir, sin éxito, el consultorio de Brisa Blanchetti y dejamos en espera de nuevo a Maricarmen de Málaga.

Asimismo, entrevistamos a Paca La Piraña por el estreno de su nuevo programa 'Paca te lleva al huerto' en Atresplayer. "Me habéis despertado en pleno sueño erótico, no he llegado al orgasmo", explica. Cuenta que su programa va de entrevistas a famosos que vienen a su huerto y que también les preparará cremas y ungüentos para sus problemas. Interesado por el tema, 'El Monaguillo' le pregunta que qué lleva el de la erección. "Es para un amigo", explica, y ella responde que lleva "mucha lengua".

Además, hablamos con Antonio Bulero (Goyo Jiménez), propagador de bulos. Nos comenta que él fue el que se inventó lo de que hay que esperar dos horas para bañarse por la digestión y lo de las vitaminas del zumo, entre otras cosas.