Esteban González Pons presenta su novela 'Libro de pecados': "Algunos colegas me miran con desconfianza"

Esteban González Pons fue eurodiputado, vicepresidente del Parlamento Europeo y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. En esta ocasión visita 'Más de Uno' como escritor, porque acaba de publicar su tercera novela: "Libro de pecados", de la editorial Espasa, que salió a la venta el pasado 28 de mayo.

Este libro cuenta la historia de una pasión amorosa (y sexual) entre dos "animales políticos", en la cuál se muestra cómo el enamoramiento entre dos políticos de un mismo partido puede acabar en tragedia.

González Pons alega que no hay muchos autores que escriban en España política ficción, aunque él lleve ya numerosas novelas. Confiesa que "algunos colegas me miran con desconfianza y otros me advierten: esto que acaba de pasar no lo escribas en una novela", además de que sus rivales le echen en cara algunas de las frases que les ha puesto en boca a los personajes principales.

El escritor cuenta que "no hay ningún personaje que se parezca a alguno real", intentando que nadie se sienta identificado con lo que narra, pero alega que las personas reales son cómo las relata en su escrito, siendo así "un pequeño Frankenstein" con muchos relatos que se ponen entre sí. A su vez, añade que las situaciones de su novela "se pueden encontrar en la trastienda de la política".

"Entre los políticos que trabajan juntos en un espacio cerrado se producen las mismas relaciones que se producen en los hospitales, comisarias... Pero no nos enteramos" Explica sobre las relaciones interpersonales que mantienen los diplomáticos, compartiendo que es muy frecuente que los políticos se enamoren entre ellos, se desenamoren o tengan rupturas dramáticas, pero que al verlos "como personajes planos que aparecen en el telediario", no nos damos cuenta que tienen un volumen por detrás del que pueden enamorarse, e influye a su manera de actuar y tomar decisiones.

Expone que la mayoría de parejas son del mismo partido político, pero que, las más duraderas, son las que se forman de distintos.