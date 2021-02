El Partido Popular abandona su sede de la calle Génova

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que la formación abandonará su sede nacional de la calle Génova de Madrid, ya que uno de los motivos a los que el partido achaca los malos resultados en las elecciones catalanas es el caso Bárcenas y la posible financiación irregular del PP con la que supuestamente se reformó su sede nacional.

Según las declaraciones de Casado, su intención es cambiar "la sede nacional del Partido Popular de ubicación", ya que considera que no deben "seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales". Aunque, por el momento, no ha especificado a dónde la trasladarán.

Asimismo, el presidente popular ha comentado otra medida que van a llevar a cabo, la creación de un nuevo departamento de compliance que "establecerá mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y un canal anónimo de denuncias con absoluta garantía, a semejanza de lo que sucede en las grandes empresas".

Caso Gürtel

Durante su última entrevista con Carlos Alsina en Más de uno, Pablo Casado se pronunció sobre las numerosas versiones que el ex tesorero del Partido, Luis Bárcenas, había ofrecido durante estos años sobre la financiación irregular del PP, "es una persona que lleva mintiendo durante 10 años y cambiando de versión", declaró. Por lo que, según comentaba, "no tiene ninguna credibilidad".

Además, el líder popular negó haber hablado con Bárcenas durante estos años, "está condenado por un tribunal y yo no trato con delincuentes". Y recordó que "lo que se está juzgando, supuestamente, son donaciones privadas al PP, que no vienen de dinero público y que el ex tesorero se las llevó a Suiza".

Elecciones catalanas

En los comicios celebrados el 14 de febrero en Cataluña, el Partido Popular ha pasado de tener 4 escaños a tener 3. Batacazo electoral que todos los miembros del partido, salvo la ex portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, han justificado diciendo que se deben a la baja participación electoral y al caso Bárcenas durante los días de campaña.