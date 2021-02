Pablo Casado asegura que el PP del que habla Bárcenas "ya no existe" porque no queda nadie en la dirección

El juicio de la caja B del Partido Popular comienza este lunes después de las últimas confesiones del ex tesorero, Luis Bárcenas, rompiese su silencio con un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en la que confiesa aspectos claves sobre la supuesta financiación irregular y asegurase que Mariano Rajoy era "perfecto conocedor" de todas las actuaciones.

Por ello, Carlos Alsina entrevista en Más de uno al líder popular, Pablo Casado, defiende la renovación del partido, "lo que estamos es muy hartos, porque son 10 años teniendo que responder de algo, pero que no tenemos ninguna información". Aunque, a pesar de todo, confirma que está intentando responder a la opinión pública y afirma que es compatible arremeter contra Bárcenas y no pasar ni una dentro del partido renovado, "no me va a temblar el pulso", dice.

"Bárcenas no tiene ninguna credibilidad"

Sobre el ex tesorero, sostiene que "es una persona que lleva mintiendo durante 10 años y cambiando de versión", por lo que "no tiene ninguna credibilidad". Y le invita a poner todas las pruebas que tenga en contra del PP encima de la mesa para resolver el caso.

Además, niega haber hablado con Bárcenas durante estos años, "está condenado por un tribunal y yo no trato con delincuentes". Casado recuerda que "lo que se está juzgando, supuestamente, son donaciones privadas al PP, que no vienen de dinero público y que el ex tesorero se las llevó a Suiza. Y concluye diciendo que "el PP no está acusado de financiación irregular, está un tesorero".

"Ha tenido un coste electoral terrible"

Por otro lado, critica que el juicio haya arrancado en plena campaña electoral catalana, "es muy injusto, no hay derecho a que en plena campaña electoral tenga que estar respondiendo a esto" y considera que la opinión pública es la primera perjudicada, ya que no pueden saber qué es lo que pretendería hacer el PP los próximos cuatro años si gana los comicios en la Comunidad Autónoma.