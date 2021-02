Arranca el juicio del 'caso Bárcenas': todas las claves de la 'caja B' del PP

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, se sienta en el banquillo de los acusados este lunes en el juicio de la 'caja B' del PP en la Audiencia Nacional.

¿Qué se juzga?

Se juzga el presunto pago de las obras de reforma de la sede del partido con dinero de esta supuesta caja B, un caso que se conoció en 2013 al airear, el propio Bárcenas, los conocidos "papeles" con la contabilidad opaca del partido. La remodelación del edificio se llevó a cabo entre los años 2005 y 2010 y costó casi 900.000 euros.

Desde que estalló el escándalo, el PP sostuvo que todo se trataba de una 'caja B' del extesorero del partido, pero que no tenía nada que ver con la financiación de la formación.

¿Quién se sentará en el banquillo?

Luis Bárcenas

El primero de los acusados es el extesorero del PP, Luis Bárcenas, que actualmente cumple 29 años de condena por el 'caso Gürtel'. En esta causa, se le acusa de delitos contra la Hacienda Pública, apropiación indebida y falsedad documental. Para él, la Fiscalía pide un total de cinco años de prisión.

Cristóbal Páez

El que fuera sustituto de Luis Bárcenas como gerente del PP también se sentará en el banquillo de los acusados. Páez había solicitado a la Audiencia Nacional retrasar el juicio tras haber dado positivo en Covid-19, pero el tribunal lo ha rechazado. Por tanto, Páez no estará presente en el trámite de las cuestiones previas, que comienza este lunes, aunque sí lo estará su abogado.

Otros acusados

También estarán en el banquillo de los acusados los responsables del estudio de arquitectura Unifica, la empresa a la que se le encargó presuntamente la reforma de la sede del PP en Génova: Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero.

¿Quiénes declararán como testigos?

Mariano Rajoy

El expresidente del Gobierno estará entre los testigos que declararán en este juicio. Rajoy ya testificó en el año 2017 durante el juicio del 'caso Gürtel' y ahora, vuelve a ser protagonista después de que Bárcenas lo señalara no sólo en los papeles como 'M.Rajoy', sino también en la confesión remitida a la Fiscalía en la que le hacía conocedor de todo el proceso, así como artífice de la destrucción de los papeles que acreditaban la contabilidad opaca.

José María Aznar

También estará el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien, al contrario que Rajoy, nunca ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional. Se le pedirá que expliqué todo lo que sepa sobre la presunta contabilidad paralela del partido en su etapa como presidente.

Otros testigos

Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Ángel Acebes también declararán, siendo esta la segunda vez que lo hacen en la Audiencia Nacional (la primera fue en el juicio por la primera época de la trama Gürtel).

también declararán, siendo esta la segunda vez que lo hacen en la Audiencia Nacional (la primera fue en el juicio por la primera época de la trama Gürtel). María Dolores de Cospedal y Pío García Escudero: la exministra de Defensa y el expresidente del Senado también acudirán a declarar como testigos, así como empresarios que figuran como donantes en los 'papeles de Bárcenas'.

la exministra de Defensa y el expresidente del Senado también acudirán a declarar como testigos, así como empresarios que figuran como donantes en los 'papeles de Bárcenas'. Pablo Crespo: el 'número dos' de la trama y exsecretario de Organización del PP en Galicia.

el 'número dos' de la trama y exsecretario de Organización del PP en Galicia. Luis del Rivero: el expresidente de Sacyr Vallehermoso.

Las fechas del juicio

El juicio comienza este lunes 8 de febrero y está previsto que se prolongue hasta el próximo 20 de mayo. Según la diligencia de ordenación, se celebrará del 8 al 11 de febrero, del 15 al 17 y del 22 al 24 del mismo mes.

En el mes de marzo, están señaladas las siguientes fechas: del 1 al 4, del 8 al 11, del 15 al 16 y del 23 al 25; mientras que en abril, están señaladas: del 12 al 15, del 19 al 22 y del 26 al 28. En mayo, las sesiones irán del 4 al 6, del 10 al 12 y del 17 al 20, día en el que finalizaría el juicio.

¿Cuál es el objetivo y la estrategia de Bárcenas?

El día 3 de febrero, el propio Bárcenas rompió su silencio en un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción en el que confesó la supuesta financiación irregular del PP y señaló directamente al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como "perfecto conocedor" de todas las actuaciones y artífice de la destrucción de los papeles de la 'caja B'.

El extesorero del PP destacó en la misiva su voluntad de "colaborar con la Justicia" y comentó que guardó silencio durante varios años debido a que el PP le prometió que su mujer, Rosalía Iglesias, no ingresaría en prisión: "Di por buena la promesa que se me había hecho llegar por parte del PP a través de intermediarios de que mi mujer no entraría en prisión (...) De ahí que firmara -podíamos llamar- la "paz" con el Partido Popular, retirando la denuncia que había interpuesto".

Esta confesión no es casual, ya que el objetivo de Bárcenas es colaborar con la Justicia a cambio de que tanto él, como sobre todo, su mujer puedan adelantar su salida de prisión. La estrategia del extesorero pasaría por colaborar con las causas abiertas al PP y no únicamente en las que se ciñen a los procedimientos por los que se les enjuicia.

El papel del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario

La llave para conseguir este acuerdo podría ser el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, del que se vio beneficiada la extrabajadora de Gürtel, Isabel Jordán, condenada junto al matrimonio Bárcenas en la misma sentencia sobre esta trama de corrupción.

Jordán, tras ser condenada en Gürtel a una pena similar a la de Rosalía Iglesias -casi 13 años de prisión-, manifestó ante la Fiscalía -con la que ya había comenzado a colaborar en el juicio- su disposición a seguir esa senda en las causas relacionadas con la presunta financiación irregular del PP, como la de Púnica, para conseguir mejoras penitenciarias.

Todo apunta a que esa actitud le llevó a ser bendecida con el citado artículo 100.2, que permite gozar de un régimen penitenciario más flexible y combinar distintos aspectos de la semilibertad propios de un tercer grado.

En noviembre, trascendió que Bárcenas estaba maniobrando en la Fiscalía al margen del que había sido su abogado desde 2015, Joaquín Ruiz de Infante, que tuvo que salir a desmentir reunión alguna con Anticorrupción para obtener algún tipo de beneficio para su cliente a cambio de concesiones sobre la 'caja B'.

Ruiz de Infante renunció en diciembre y Gustavo Galán pasó a ser el nuevo abogado de Bárcenas. Cabe destacar que a Galán -casado con la extrabajadora de Gürtel beneficiada con dicho artículo- se le atribuye la idea de la carta que remitió Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción.