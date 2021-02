El abogado de Bárcenas: "Don Luis no carga contra un partido y menos contra el PP actual"

Carlos Alsina entrevista en Más de uno a Gustavo Galán, abogado de Luis Bárcenas, después de que su cliente confesase la financiación irregular del Partido Popular y comentase que Mariano Rajoy "destruyó los papeles de la caja B" sin saber que él guardaba una copia.

Según el abogado, con este escrito que Bárcenas ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción en el que asegura que Mariano Rajoy era "perfecto conocedor" de todas las actuaciones, "don Luis bajo ningún concepto quiere cargar contra partidos políticos y mucho menos con el PP y con quienes ahora lo dirigen", sino que "a quien critica con sus conductas, es a una determinada dirección o a unas determinadas personas que en su día se cruzaron en su camino".

Por ello, descarta la justificación que ha dado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, de que se trata de un método para quitarse años de cárcel, ya que Bárcenas "ya ha cumplido prácticamente cuatro años y medio de prisión" por lo que se encuentra cerca de posibilitar, por cumplimiento de condena, permisos y el tercer grado. "No es una cuestión táctica", señala, sino de conocer la verdad.

Galán recuerda que Bárcenas ya comenzó con una línea de colaboración con la justicia en 2013, aunque después "no quiso continuar con ellas en la Audiencia Nacional". Y ahora, tras el consejo de su abogado, las ha retomado, "mi recomendación es de colaborar con la justicia", dice.

Aunque evita revelar quién tiene la grabación que menciona el ex tesorero de Álvaro Lapuerta señalando a Mariano Rajoy como preceptor de sobresueldos y cuándo utilizarán esa información, debido a que "esas cuestiones afectan más a aportaciones de defensa y por respeto a los tribunales de justicia me tengo que reservar". Alega que no solamente se trata de la pieza del lunes próximo, sino que también hay otras como la del caso púnica, en la que podría ser más beneficioso para su cliente aportar la información. Por lo que "por razones de estrategia procesal" se niega a contar en qué proceso darán estos documentos.

Por otro lado, sostiene que no todas las personas dentro del PP que recibían sobresueldos tenían por qué conocer las existencias finalistas, "que a lo mejor esas personas que han recibido esos sueldos tuvieran conocimiento de las existencias finalistas es decir mucho", recalca.

Robo de los papeles de Bárcenas

Asimismo, el abogado de Bárcenas alega que el ex tesorero popular no ha podido presentar mucha de la documentación que tenía reservada en su estudio para su defensa porque se la robaron "no solamente en papel, sino también en pendrive". Elementos, que según explica, podrían comprometer a otras personas que todavía no han sido imputadas porque había pruebas de comisión de delito.

La conocida como Operación Kitchen está siendo actualmente investigadas por la Audiencia Nacional. Hechos que el abogado define como "gravísimos" por la supuesta utilización de fondos reservados por miembros del Gobierno y de la Policía. Además, explica que ahora mismo "es difícil saber qué documentación de la robada está en manos de quién" y si parte de ella está en las actuaciones de la Kitchen. "Ya nos encargaremos de bucear ahí para ver si están las pruebas de las que se le privó al señor Bárcenas para defenderse", concluye.