Luis Bárcenas confiesa la financiación irregular del PP y señala a Rajoy: "Destruyó los papeles de la caja B sin saber que yo guardaba una copia"

A pocos días del juicio en el que se juzga la financiación del Partido Popular, Luis Bárcenas ha roto su silencio con un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en la que confiesa aspectos claves sobre la supuesta caja B del PP y asegura que Mariano Rajoy era "perfecto conocedor" de todas las actuaciones.

Bárcenas, condenado a 29 años de cárcel por la primera etapa de la trama Gürtel, ha remitido este escrito antes de un juicio en el que se sentará en el banquillo como principal acusado por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental, por los que la Fiscalía pide cinco años de prisión.

Guardó silencio porque el PP prometió que su mujer "no entraría en prisión"

El extesorero del PP destaca su voluntad de "colaborar con la Justicia", según informan El Mundo y El País, que han tenido acceso al escrito. Bárcenas señala en el mismo que ya en 2013 reconoció la Caja B del PP y también comenta que guardó silencio durante varios años debido a que el PP le prometió que su mujer no ingresaría en prisión.

"Di por buena la promesa que se me había hecho llegar por parte del Partido Popular a través de intermediarios de que mi mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión (...) De ahí que firmara -podíamos llamar- la "paz" con el Partido Popular, retirando la denuncia que había interpuesto", reconoce Luis Bárcenas en el escrito, donde también asegura que le ha resultado "desalentador" conocer la Operación Kitchen.

"Me fue sustraída documentación sensible al PP"

Sobre el robo en el estudio de su mujer, reconoce que fue sustraída "documentación sensible al Partido Popular", al tiempo que comenta que lleva privado de su libertad durante casi cuatro años en los que ha pensado en sus actuaciones: "Soy consciente de los errores que he podido inferir a la sociedad fruto de una España en la que todo valía y del dolor infligido en mi mujer y en mi hijo (...) Todas estas circunstancias me han llevado a presentar este escrito y ofrecer mi colaboración con la Justicia".

Admite una caja B desde 1982

En cuanto a la supuesta financiación irregular, Bárcenas afirma que existió desde 1982 en el seno del Partido Popular: "Desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en b que se realizaban a través de donativos (...) Esos fondos -caja B- se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas. Estos donativos se realizaban con entregas en metálico que se hacían directamente a Álvaro Lapuerta, estando yo presente en algunas de ellas".

"Rajoy destruyó los papeles sin saber que yo guardaba una copia"

Otra de las partes llamativas del escrito es la que se refiere a Mariano Rajoy: "De todas estas actuaciones era perfecto conocedor don Mariano Rajoy, hasta el punto que en 2009 tuvimos una reunión en su despacho en el que le mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó personalmente destruyendo en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me fue sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo".

Complementos salariales a Cospedal, Trillo, Rato...

Bárcenas también señala a personas como Cospedal, Trillo, Cascos, Acebes, Arena y Rato, que habrían recibido "comeplementos salariales" en entregas realizadas por Álvaro Lapuerta o por el propio extesorero. Además, asegura que existe una grabación en la que Lapuerta comenta entregas "en metálico" y de manera mensual a miembros del PP como Mariano Rajoy.

Las obras en Génova, con el dinero de la caja B

Las obras de Génova también se habrían acordado con el dinero procedente de la caja B, según Bárcenas: "En las negociaciones se acordó pagar parte de la ejecución de estas obras con dinero procedente de la caja B, con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento del 10% (...) Estos pagos no se contabilizaron ni se declararon a Hacienda por parte del PP".