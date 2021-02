Javier Maroto: "Si Bárcenas tiene una grabación y ésta apunta a alguien, que la saque"

Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado, se ha reafirmado en Más de uno en que la confesión de Luis Bárcenas que envió en un escrito a la Fiscalía Anticorrupción es la estrategia de un preso que quiere mejorar su situación.

Maroto insiste en que tanto él como la nueva dirección del PP no conocen nada sobre la etapa de Bárcenas como tesorero y que desde que Pablo Casado preside la formación se ha roto con lo que ellos consideran pasado y se ha luchado contra este asunto de forma contundente. Añade que es un asunto del pasado y que "preguntar a la dirección actual del PP por Bárcenas hoy es como preguntar a la dirección actual del PSOE por Roldán".

"Bárcenas aburre"

Preguntado sobre si es posible que el extesorero del PP pensara que desde el Gobierno era posible que le ayudaran, Maroto dice que "no soy interpretador de pensamientos de un señor condenado, no lo sé ni me importa" pero añade que "si pensaba que por el hecho de que una persona esté en el Gobierno pueda favorecer su causa estaba equivocado y desde el PP lo condenamos".

Respecto a la grabación que dice Luis Bárcenas que tiene, Maroto expresa su hartazgo "Bárcenas aburre un poco, a ver si lo oímos alguna vez y si alguien ha hecho mal, que lo pague". En este sentido dice que si algo molestó a los afiliados del PP fue la manera en la que se explicó todo este tema "nosotros hemoms cambiado eso" e insiste en que "tenemos un proyecto serio de transparencia" pero dicho esto añade que cree que "Mariano Rajoy es una persona honesta".

Respecto a las indagaciones que el propio partido ha hecho sobre el tema apunta que la actual dirección ni ha visto ni conoce nada de la anterior etapa y que desde que Casado introduce una variable determinante que es tolerancia cero y "cuidado que el que la hace la paga"

Informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos

Sobre la polémica en torno a que el Gobierno se ha negado a hacer público el dictamen del Consejo de Estado sobre los fondos europeos, el portavoz del PP en el Senado afirma que tienen indicios de que apuntaba a que la decisión de Sánchez es tremendamente nociva y que Vox ha permitido que salga adelante el decreto pero lo que se votaba no era cómo se distribuía el dinero sino dar carta blanca a Sánchez para su libre albedrío, "eso ha apoyado vox y por eso están tan arrepentidos", afirma.