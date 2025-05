Óscar Puente apunta a que el sabotaje del AVE ha sido "un acto deliberado, que veremos si tiene un interés económico o de otro tipo"

La normalidad del servicio de AVE entre Madrid y Sevilla se reanudará seguramente a partir de las 9:30 de esta mañana. Es lo que ha afirmado el ministro de Transporte, Óscar Puente, en Más de uno, donde ha explicado las consecuencias de los "terribles" daños que ha provocado el robo de cable en cuatro puntos diferentes de la provincia de Toledo y que han afectado a 16 trenes y a más de 10:700 viajeros.

Óscar Puente ha detallado que se han robado 150 metros de cobre en doble vía en un radio de 10 kilómetros, lo que provocó que en esa zona la velocidad máxima a la que podía circular esos trenes de alta velocidad era a 40 kilómetros por hora. A ello se sumó que en esa misma zona donde se produjo el robo un tren Iryo se "enganchó" con la catenaria y, como hubo que apartarlo de la vía, las labores de recuperación se complicaron.

El ministro de Transporte resalta que el valor de lo robado será de unos 1.000 euros, pero que las consecuencias han sido "terribles" para la "comodidad de los viajeros, la salud y los desplazamientos de las personas", así como para las compañías que van a tener que indemnizar a todos los afectados.

Adif detectó "pronto" el incidente

Cuenta que las patrullas de Adif detectaron "pronto" el incidente porque "nos quedamos sin señal en esa zona", que tanto Adif como la Guardi Civil se personó en la zona y que se elaborará un informe con lo sucedido, pero que todo apunta a que se ha debido a "un acto deliberado", que veremos si tiene un interés económico o de otro tipo".

Se muestra Puente comprensivo con las quejas de los viajeros y explica que hay que tener en cuenta que que estos trenes "no están preparados para abastecer al pasaje durante diez horas con comida y con bebida".

lo que más me preocupa son los problemas de salud como el caso de una niña a la que le dio un ataque de apendicitis

"Es mi segunda noche sin dormir esta semana"

Puente dice que no le sorprenden las críticas de la oposición de quienes dice que "no desaprovechan la más mínima ocasión para retratarse". Afirma que no le preocupan las críticas y que está centrado en sacar adelante la operativa. Confiesa que es "mi segunda noche sin dormir esta semana" y de lo que se trata ahora es de resolver los problemas.