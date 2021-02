Cayetana Álvarez de Toledo señala a Casado como responsable del resultado del PP en Cataluña: "Ha defraudado"

Cayetana Álvarez de Toledo se ha pronunciado por primera vez tras conocerse los resultados de las elecciones catalanas, en los que el Partido Popular, que presentaba a Alejandro Fernández como candidato a la Generalitat, ha obtenido 3 diputados, 1 menos que en la anteriores elecciones de 2017.

La ex portavoz parlamentaria del PP en el Congreso no ha dudado en señalar a Pablo Casado como responsable directo del resultado electoral en Cataluña: "Ha defraudado las esperanzas depositadas en él. Ha defraudado a los que nos unimos a un proyecto con la confianza de que aunaba tres cosas: coraje, convicciones y capacidad de desafío".

En una entrevista concedida a Rafa Latorre que publica hoy El Mundo, la ex portavoz parlamentaria del PP realiza una síntesis de lo ocurrido en los comicios del 14 de febrero. Asegura que "nadie que sea jefe de la oposición y aspire a quitarle el puesto al presidente del Gobierno puede sacar en Cataluña el peor resultado de la Historia de su partido", por lo que achaca directamente como culpable al líder popular, Pablo Casado.

"La responsabilidad es del líder del partido"

La diputada popular apunta que tanto el liderazgo, como la presencia constante en la campaña, las decisiones estratégicas y el discurso que se hizo en la campaña son de Casado, por lo que "la responsabilidad de todo esto no es de Bárcenas, no es de Rajoy, no es de Alejandro, no es de la abstención. Incluso en mi opinión ni siquiera es de Teodoro García Egea, cuya gestión del partido deja muchísimo que desear. La responsabilidad es del líder del partido".

Además, declara que "ha quedado acreditada la incapacidad de Pablo Casado para reconstruir el constitucionalismo" porque "se ha dejado aquí jirones de credibilidad". Y lo acusa de haber debilitado al constitucionalismo en el País Vasco y en Cataluña.

Desmonta las justificaciones del PP

Asimismo, Álvarez de Toledo sostiene que una sociedad "devastada moral, política y culturalmente ha revalidado a los gestores de la pandemia y del procés", algo que califica de "terrible como suceso social y político". Por lo que cree que "va a perpetuarse la ficción adolescente en la que está viviendo Cataluña".

Por otro lado, la diputada por Barcelona del grupo popular en el Congreso descarta una las justificaciones que están ofreciendo miembros de su partido para los malos resultados, la irrupción de Bárcenas y su confesión en campaña electoral. "En mi opinión, Bárcenas ha sido absolutamente marginal si no irrelevante en esta campaña", dice.

En cuanto al segundo argumento que está siendo utilizado por el PP, la abstención que ha sido casi del 50%, sobre todo del voto constitucionalista, Cayetana Álvarez de Toledo espeta que "se habla de la abstención como si fuera un fenómeno meteorológico" cuando "es algo que tienes que combatir". Por lo que considera una "obligación como político conjurar el riesgo de la desmovilización" y asegurar así que en el caso de que haya mucha abstención no sea por tu lado.

Además, la ex portavoz parlamentaria del PP recuerda que "ni el PSC ni Vox tienen problemas de movilización", mientras que "Ciudadanos ha perdido 20 puntos, 10 al PSC y siete u ocho a Vox. El PP ha bajado un punto. Es decir, de esa debacle no solo no hemos sacado nada sino que hemos perdido". Lo que le lleva a preguntarse que "si el PP no es capaz de sacar votos en sus fronteras izquierda y derecha, ¿qué capacidad tiene de ganar?".

1 de octubre

También aprovecha Álvarez de Toledo para criticar el distanciamiento que hizo Pablo Casado respecto a la posición de su partido en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Comenta que "lo más insólito, hemos insinuado que las fuerzas de seguridad se habían excedido el 1 de octubre. Hemos pasado de proclamarnos el partido de las banderas en los balcones a equiparar la bandera constitucional con la estelada, que es la bandera que se agita contra las libertades de la otra mitad".

Asimismo, también entiende que fue un error el tono de Casado en la moción de censura y romper con Vox, porque según entiende la diputada popular, ha desencadenado en una de "ruptura de puentes con los votantes" de la formación liderada por de Santiago Abascal, que ya "no quiere saber nada" del PP.

¿Qué espera del Comité Directivo?

Por otra parte, al ser preguntada sobre qué espera del Comité Directivo de este martes, la ex portavoz parlamentaria manifiesta que "el PP tiene que meditar sobre su futuro, pero tiene que hacerlo desde la verdad y no desde la bunkerización" porque según comenta "la ficción solo va a prolongar la agonía"