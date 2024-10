Gonzalo Bernardos predice una "guerra hipotecaria" entre bancos: avisa a los que pidan hipotecas

El economista Gonzalo Bernardos ha lanzado un aviso sobre las hipotecas en España, muy relacionado con el recorte en los tipos que ha hecho el BCE en sus últimas revisiones. Según el experto, las entidades bancarias ya han entrado en una "guerra hipotecaria", una situación que anticipó hace unos meses y que ahora, según él, se está materializando. Esto tiene de fondo la política de captar nuevos clientes con condiciones más atractivas.

Tipos de interés en caída y su impacto en las hipotecas

El pronóstico de Bernardos llega tras las últimas decisiones del Banco Central Europeo (BCE). En su última reunión en Liubliana, el BCE decidió recortar los tipos de interés por tercera vez en el año, llevando la tasa de depósito a un 3,25 %, su nivel más bajo desde marzo de 2021.

El euríbor, que es el índice de referencia para la mayoría de los préstamos hipotecarios de interés variable, ha seguido la senda de los tipos del BCE, cayendo por debajo del 3 %, cuando hace apenas unos meses estaba por encima del 4 %. Este descenso genera un entorno propicio para que los bancos ajusten sus ofertas de hipotecas, reduciendo los tipos de interés y, en consecuencia, compitiendo entre ellos para atraer a nuevos prestatarios.

Mejores condiciones, pero no para todos

Bernardos ejemplifica con algún caso como la posibilidad de acceder a hipotecas mixtas con un tipo de interés del 1,5 % durante los primeros cinco años. Sin embargo, subraya que estas condiciones no están disponibles para todos los clientes, ya que los bancos están siendo selectivos. "No obstante, por ahora, no se la ofrecen a todo el mundo", advierte.

Esta competencia es vista por Bernardos como una estrategia de los bancos para captar clientes a largo plazo, utilizando las hipotecas como "anzuelo". Al ofrecer préstamos atractivos, las entidades financieras esperan no solo asegurar la fidelidad del cliente durante el tiempo que dure la hipoteca, sino también venderle otros productos financieros en el futuro.

La decisión del BCE de seguir recortando tipos de interés en los próximos meses —con la posibilidad de una nueva rebaja de 25 puntos básicos en diciembre— sugiere que las condiciones hipotecarias podrían seguir mejorando a corto plazo.