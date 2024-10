El Gobierno sale en tromba contra Ayuso tras su plante a Sánchez: "Es una aportación tóxica a nuestra sociedad"

El Gobierno ha acusado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "irresponsabilidad" y "dejación de funciones" por negarse a reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha calificado de excusas que no casan con la realidad sus argumentos para esa decisión.

Fuentes de Moncloa han explicado después de la negativa de Ayuso que la reunión estaba prevista para el próximo viernes, día 25, porque es cuando correspondía de acuerdo con el orden protocolario establecido, pero que ella ha rechazado tanto esa fecha como cualquiera otra alternativa. Hacen hincapié en que es la primera y la única autoridad autonómica que se niega a participar en una ronda que consideran que se está desarrollando con normalidad institucional y en la que se están tratando multitud de temas de vital importancia para la ciudadanía.

Ante esa decisión, el Gobierno recalca que por encima de las diferencias políticas, cree en el normal funcionamiento de las instituciones y en la necesaria colaboración entre todas las administraciones. Por ello expresan que reunirse y dialogar, dirimir diferencias de manera respetuosa y escuchar las opiniones ajenas es un elemento básico del funcionamiento de nuestra democracia.

Debate sobre el modelo del sistema de financiación

"No participar es una irresponsabilidad y una dejación de funciones", insisten las fuentes de Moncloa, que consideran las razones esgrimidas por Ayuso para no acudir a la reunión con Sánchez "dos excusas de difícil encaje con la realidad y contradictorias entre sí".

La primera de ellas es que estas reuniones se producen en el marco de un debate sobre el modelo del sistema de financiación, y el Gobierno interpreta que no es de recibo usar discrepancias en este ámbito para violentar la normalidad institucional que supone que los presidentes autonómicos se reúnan con el jefe del Gobierno para tratar temas de interés para los ciudadanos.

Así creen que lo demuestran las doce reuniones ya celebradas con presidentes de cuatro partidos políticos diferentes, incluidos varios del Partido Popular, y en las que no ha habido una agenda cerrada. Por el contrario, explican que son una oportunidad para debatir y compartir preocupaciones de los ciudadanos y buscar soluciones conjuntas entre todas las administraciones.

El segundo argumento de Ayuso se refiere a las declaraciones de Sánchez en Bruselas el pasado jueves sobre la pareja de la presidenta madrileña. Al respecto, Moncloa afirma que no difamó a nadie, sino que solo recordó los delitos fiscales cometidos por su pareja y que esa persona ha confesado.

Al renunciar a hablar con Sánchez, el Gobierno recalca que a quien daña Ayuso es a los madrileños, al hacer que sus problemas pasen a un segundo plano frente a su única prioridad política: la confrontación sistemática y permanente con el Ejecutivo. Una actitud que opinan que es una curiosa forma de luchar contra el deterioro institucional por el que Ayuso dice estar preocupada.

El Gobierno afirma que los madrileños merecen que sus necesidades sean escuchadas, y, así, cuestiones clave como la vivienda, el acceso a servicios públicos o la calidad de las infraestructuras son competencias compartidas que requieren que haya buena interlocución entre los gobiernos central y autonómico.

Por ello añaden que por encima de las personas que ostentan cargos están las instituciones que representan, y de nada sirve a los madrileños que su Gobierno quede la margen del diálogo que el Ejecutivo de España mantiene con el resto de comunidades.

Las críticas de Puente y López a Ayuso

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado la decisión de Ayuso de plantar al presidente del Gobierno: "Se enmarca claramente en una estrategia por parte de la señora Ayuso de dinamitar todos los puentes que haya entre instituciones. Ayuso es una aportación tóxica a nuestra convivencia y a nuestra sociedad".

"Es la única que no va a entrevistarse con el presidente Sánchez", ha dicho este lunes en Barcelona en declaraciones a los medios tras asistir a un acto en Barcelona por el Día Marítimo Mundial. Puente ha asegurado que Sánchez "no tiene la culpa de que ella viva con un defraudador", en referencia a la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amado.

"Sánchez no tiene la culpa de que el plan del señor Rodríguez de llevarla a la Moncloa ahora mismo esté en serio riesgo, pero sobre todo por su comportamiento y el de las personas que le rodean", ha opinado sobre el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Por otro lado, Óscar López, ministro de Transformación Digital, ha asegurado que el hecho es "gravísimo": "No es capaz ni siquiera ahora de mantener un mínimo respeto institucional. ¿Cómo no vas a ir cuando te llama el presidente del Gobierno para debatir los asuntos que afectan a la Comunidad de Madrid?".

López ha lamentado la "estrategia permanente de choque" y de "fango" de Ayuso. Para López, es "un hecho sin precedentes" que un presidente autonómico no acusa a una reunión con el jefe del Gobierno, aunque a esta alturas no le sorprende viniendo de Ayuso, ya que representa "la peor política". Además, ha ironizado con que a la reunión en Moncloa han acudido todos los líderes autonómicos excepto "solo una": "Oh, qué casualidad que sea ella".

Yolanda Díaz cree que Ayuso incumple "sus mandatos constitucionales"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afeado a la presidenta madrileña que no cumpla "con sus mandatos constitucionales" al denegar reunirse con Sánchez.

"A mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales, y es evidente que no lo está haciendo", ha lamentado Díaz.

La también ministra de Trabajo ha recordado a Ayuso que la cooperación institucional "es un principio constitucional" y ha considerado que al declinar "sus responsabilidades" la dirigente madrileña "se coloca fuera del interés general".

"Las presidencias de las administraciones autonómicas deber rendir cuentas ante su ciudadanía", ha subrayado.

Lobato exige a Ayuso que ponga fin a su "deslealtad"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato también ha exigido este lunes a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que" pare en ese personaje que ha creado de la deslealtad, el enfrentamiento y el insulto constante" para que se ponga "a hacer su trabajo" que es hablar de Madrid.

El también portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea ha incidido en que Ayuso está creando "un personaje" que "se basa en el enfrentamiento, la confrontación permanente, el insulto y el ataque y no sabe pasar de pantalla": "Está obsesionada, no sabe otra cosa que estar ahí peleando como en el Street Fighter", ha agregado Lobato.

Además, ha recordado que Ayuso ya intentó "un inicio de boicot" con el resto de presidentes autonómicos del PP que "afortunadamente tienen mucho más nivel institucional" y han acudido a la citación del jefe del Ejecutivo para "reunirse, escuchar, dialogar, exigir y reivindicar" actuaciones en sus regiones.

Más Madrid dice que es "la enésima rabieta de Ayuso"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, considera que el rechazo es "la enésima rabieta de Ayuso" y asegura que es consecuencia de no haber logrado "que el resto de presidentes autonómicos del PP sigan su indicación de boicotear" las reuniones bilaterales propuestas por Sánchez.

Así se pronunció Bergerot durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces celebrada este lunes, donde dijo que Ayuso "actúa siempre guiada por sus caprichos y nunca por su lealtad institucional". La presidenta autonómica no asistirá a esta reunión puesto que considera que la financiación autonómica debe tratarse en una Conferencia de Presidentes, de manera multilateral, y no bilateralmente.

"Vemos que esta rabieta es porque la señora Ayuso no ha logrado que el resto de presidentes del Partido Popular sigan su indicación de boicotear su ronda con el presidente del Gobierno", apuntó. Asimismo, criticó que la mandataria "nunca es noticia por Madrid y siempre por las cosas que dice del Gobierno de España".

Críticas de CCOO a Ayuso

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, defendió en el marco del Fórum Europa que la presidenta de la Comunidad de Madrid no está haciendo un "desplante" al propio jefe del Ejecutivo, sino "al resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP" y añadió que se trata de una "estrategia" relacionada con cuestiones "internas" de la mandataria madrileña en su partido.

"Es incomprensible que por fortalecer una determinada estrategia de oposición la comunidad de Madrid se oponga a la reducción de la deuda de las comunidades autónomas para mejorar los servicios públicos y la vida de los ciudadanos y ciudadanas que gobiernan comunidades del propio Partido Popular", criticó Sordo.

De este modo, sostuvo que es "una estrategia de oposición que no tiene nada que ver con los intereses de la gente y que en el fondo lo que pretende es someter toda la línea política que puedan tener otras comunidades autónomas a las necesidades del Partido Popular de Madrid y a las necesidades de oposición interna que la propia Díaz Ayuso pueda hacer dentro del PP".

Génova entiende a Ayuso, pero defiende que los presidentes vayan a Moncloa

La dirección nacional del PP ha marcado distancias con el plante de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues Alberto Núñez Feijóo es partidario de mantener la institucionalidad, aunque "comprende" las motivaciones de Isabel Díaz Ayuso tras calificarla Pedro Sánchez de corrupta.

La presidenta madrileña explicó a Núñez Feijóo sus motivaciones y este le dijo que mantiene lo dicho sobre las reuniones con Sánchez, aunque comprende sus circunstancias porque el presidente del Gobierno la ha llamado corrupta, y delincuente a su pareja, según han indicado a EFE fuentes de la dirección nacional del PP.

El líder del PP sostuvo en una entrevista con El Mundo el pasado 7 de septiembre que si algún presidente no acudía a Moncloa cometería "un error".

Las mismas fuentes de Génova han incidido en que Feijóo mantiene todo lo que dijo pero es comprensivo con las motivaciones de Díaz Ayuso, sobre todo ante la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos respecto al litigio de la pareja de la presidenta madrileña con Hacienda.

En esa línea se ha pronunciado el portavoz del PP, Borja Sémper, quien este lunes en Antena 3 ha señalado que él sí hubiese acudido a Moncloa, al tiempo que ha argumentado que el enfado de Díaz Ayuso con Sánchez es "razonable".

Sémper ha defendido la institucionalidad, pero también ha apuntado que la relación entre el jefe del Ejecutivo y Díaz Ayuso "está rota" y la responsabilidad no es de la presidenta madrileña sino de Sánchez, que hace 48 horas la llamó corrupta o que dijo que su pareja es un "delincuente confeso".