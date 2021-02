Arrimadas descarta dimitir tras la debacle de Ciudadanos: "voy a seguir adelante y con el apoyo del partido"

Carlos Alsina entrevista en Más de uno a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, después de confirmarse la debacle de la formación naranja en las elecciones catalanas. Carlos Carrizosa obtuvo tan solo 6 escaños, por lo que han perdido 30 diputados desde el 2017.

Pese a estos resultados, Arrimadas descarta que vaya a presentar su dimisión porque piensa "seguir adelante con este proyecto" y con el apoyo de su partido. Dice que aunque haya sido su total responsabilidad el no haber podido movilizar a su electorado, no cree que plantear las dimisiones vaya a resolver el problema y sostiene que han aprendido de los errores con "humildad".

Asimismo, la líder de Ciudadanos asegura que no hay que comparar el resultado de estas elecciones con el de 2017, sino con la intención de voto del 10-N. Comenta que en el 2017 ganaron las elecciones "por unas circunstancias muy especiales, que desde luego hace un año Ciudadanos no estaba en ese porcentaje de voto", tal y como se pudo comprobar en el 10-N.

Inés Arrimadas considera que la participación del 53,52% al cierre de las urnas, se debe principalmente a la pandemia del coronavirus, "sin duda con un 50% de participación, las proyecciones que teníamos eran terribles y al final se han cumplido", declara. Ademas, recuerda que para ellos ha sido muy difícil movilizar a su electorado porque habían insistido en que no era bueno convocar los comicios en plena tercera ola por "cuestiones de salud".

"Si el PSC hubiera querido ganar de verdad al independentismo, habría aceptado la lista constitucionalista"

La presidenta de la formación naranja también apunta que desde Ciudadanos no han hecho "mítines multitudinarios" como ha hecho Vox, y por lo tanto ha "sido responsables". Además, alega que la baja participación afecta siempre más a los partidos constitucionalistas que a los independentistas y pone la postura del partido de Salvador Illa porque "si el PSC hubiera querido ganar de verdad al independentismo, habría aceptado la lista constitucionalista".

Sobre las críticas que ha recibido ella por no haberse presentado en 2017 a la presidenta tras haber ganado en el as elecciones, Arrimadas explica que el president del Parlament ya tenía in candidato independentista con mayoría y es lo que piensa que puede pasarle a Illa. Por lo que si "la mayor crítica" que recibe por parte de sus contrincantes es esa, "es para estar contento".

"El constitucionalismo no tiene muchos motivos para estar contento hoy"

Por otro lado, corrobora que se ha intercambiado mensajes con el candidato del PSC, "le mandé un mensaje antes de salir a hacer la rueda de prensa y la verdad es que me ha contestado muy bien". Y vuelve a felicitarle por haber quedado el primero en número de votos, aunque "el constitucionalismo no tiene muchos motivos para estar contento hoy".