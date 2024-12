El enfado de la comunidad educativa con la Consellería tras la DANA: "Ponte las botas, vente al barro y pregúntanos qué necesitamos"

En la puerta del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ausías March de Paiporta -que quedó devastado por la riada de la DANA- cuelgan banderines y globos. Hay incluso un árbol de Navidad y sólo falta que empiecen a llegar sus alumnos para la reapertura de este centro.

Cuarenta días después de la tragedia, Carlos Alsina se traslada hasta Paiporta, el municipio que mayor coste en vidas ha pagado, para conocer cuál es la situación que viven sus vecinos.

Un día muy emocionante después de tanto trabajo

Maite Donet, directora del CEIP Ausiàs March de Paiporta, asegura que está "muy ilusionada y emocionada" por lo que implica este gran acontecimiento. "Tengo muchas ganas de ver a los niños. Sobre todo sus caras y sus sonrisas. Sé que va a ser muy emocionante", cuenta en 'Más de uno'.

Por su parte, Susana Ramírez, presidenta del AMPA del colegio, celebra la reapertura "después de muchos días de mucho trabajo", por lo que está muy contenta de que vuelvan. En estos cuarenta días tras la DANA, el colegio Ausiàs March se convirtió en un punto de recogida de alimentos y objetos para las familias afectadas.

Hemos colaborado todos; las familias, junto con el equipo directivo y el claustro de profesores

"Hemos colaborado todos; las familias, junto con el equipo directivo y el claustro de profesores", explica Susana, quien también pone énfasis en todo el trabajo que han hecho para que la vuelta a las clases sea una realidad. La directora del centro, Maite, se suma a los agradecimientos a los voluntarios, militares y todas las personas que trabajaron para hacerlo posible.

Lo que más quieren los niños es ver a sus amigos

En el día de hoy, representantes de todos los equipos del Ejército estarán en el Colegio Ausiàs March para recibir a los niños. Además, las maestras han organizado un día especial a los alumnos, "donde van a dar prioridad a todo lo emocional y a querernos mucho", detalla Maite.

Lo que más quieren los niños es "verse entre ellos y estar con sus amigos o jugar" porque en estas semanas no han podido hacerlo. Por ello, "les esperan días de hacer muchas cosas divertidas, estar en familia y estar con todos sus amigos, que es lo que más quieren", cuentan.

Centros que no pueden abrir sin el certificado de seguridad estructural

Otra realidad muy distinta se vive en el IES 25 de abril de Alfafar, que permanece cerrado cuarenta días después. Susana Mozos, secretaria del AMPA, denuncia que el instituto está prácticamente "en la casilla de salida". El pasado día 9 de noviembre fue un técnico a visitarlo y a determinar que el centro no tenía daños estructurales, menos un edificio -donde se impartían clases de ciclos formativos- que estaba "para rehacer de nuevo" y, por tanto, se reubicó a los alumnos.

"Nos dieron quince días para limpiar y se suponía que iban a volver. Se limpió con ayuda de voluntarios, se emitió el certificado de higienización, pero el de seguridad estructural no aparece", denuncia Susana sobre la situación de bloqueo que viven.

En el centro quieren que les den "un certificado que les asegure que las instalaciones son seguras", pero no llega. Por ello, a día de hoy los alumnos "están como de vacaciones en casa, la enseñanza online no existe" y a quienes más perjudica esta situación es a los alumnos de segundo de Bachillerato, que este año tienen la Evau y están en desventaja con otros institutos donde "la vida sigue".

"Es más fácil ver al rey que al conseller de Educación"

El miércoles pasado estuvieron en la Consellería de Valencia con el secretario autonómico de educación, McEvoy. "Se comprometió a que el día 16 nuestro centro estaría operativo y si no, nos daría un plan B. Pero este fin de semana tendrían que haber estado trabajando en el centro y no han aparecido", por lo que dudan que pueda estar operativo como les prometieron.

Ante tantas promesas incumplidas, se sienten completamente abandonados. "Es más fácil ver al rey que al conseller de Educación, al que no le hemos visto en ningún centro escolar", critica la secretaria del AMPA, mientras le ordena: "ponte unas botas, vente al barro y pregúntanos qué necesitamos y cómo están nuestros centros".

Se comprometió a que el día 16 nuestro centro estaría operativo, pero este fin de semana tendrían que haber estado trabajando en el centro y no han aparecido

El certificado de seguridad estructural depende de la Consellería de Educación y todavía no les han dado una explicación sobre por qué no se lo han entregado. "Le pregunté cuatro veces al señor McEvoy que por qué los centros que están reabriendo están haciéndolo sin ese certificado y no me contestó", se queja Susana.

En el caso de los colegios de infantil y primaria ha sido distinto porque se han encargado los Ayuntamientos y en algunas localidades estos se han volcado para solucionar la reapertura de los colegios.