La emoción de la vuelta al colegio en Paiporta 40 días después de la DANA: "Estoy feliz de que vuelvan los niños"

Carlos Alsina se encuentra en la apertura del colegio Ausiàs March, en Paiporta, que reabre sus puertas 40 días después. Un momento esperado por profesores y padres pero sobre todo por los niños. "Estoy muy ilusionada y emocionada. Tengo muchas ganas de ver a los niños y a sus sonrisas; sé que va a ser muy emocionante", cuenta Mayte Donet, la directora del colegio.

Susana, la presidenta AMPA, reconoce que está "contenta" porque les "ha costado mucho trabajo conseguir esto. Estoy feliz de que vuelvan los niños", explica. "Cuando decidimos reabrir había mucho que hacer para que los niños lo hicieran de la manera más segura posible".

Tanto Donet como Susana han mandado un fuerte agradecimiento a "todos los voluntarios que han venido de toda España y también a las Fuerzas Armadas que nos han ayudado más de 12 horas diarias todos los días".

El regreso

Sin duda, este 9 de diciembre se abre un nuevo capítulo en Paiporta. Una jornada cargada de emoción por volver a la escuela, una jornada de reencuentros con amigos a los que llevaban mucho tiempo sin ver.

Le contaban Javi y Violeta, dos niños del colegio, a Alsina que "no había tanto barro porque no llegó a hundirse todo el colegio". Ellos dicen que su cole lo "ha limpiado el conserje y muchos más". Ah, y que tampoco estaba cerrado, aunque "sí que es verdad que no había tanta gente y estaba un poquito sucio".

Eso sí, también han agradecido (a su manera) al trabajo que han hecho las Fuerzas Armadas. "Los soldados han venido para ayudarnos, va a acabar la cosa poquito a poco". "Los militares nos han ayudado mucho estos días".

La otra cara

No todo es alegría y felicidad para localidades vecinas. Es el caso del Instituto de Educación Secundaria 25 de Abril, en Alfafar.

Cuenta la secretaria del AMPA, Susana, que el centro "está prácticamente en la casilla de salida". "Queremos un certificado que asegure que las instalaciones son seguras, es lo único que pedimos", afirma. "A día de hoy estamos como al principio".

"Los niños están de vacaciones en casa sin hacer nada, la enseñanza online como tal no existe. El problema que hay también es el alumnado de segundo de bachillerato que se examinan este año para la universidad. Están en una clara desventaja", añade.

Fruto de la desesperación, Susana cuenta que ya no saben "qué hacer ni a qué puerta llamar". "Nos sentimos abandonados. Es más fácil ver al Rey que al conseller de Educación".