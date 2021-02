Pablo Casado se distancia de la posición del PP el 1-O y apunta que el Gobierno de Rajoy "debería haberlo evitado"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado ha revelado que durante el 1 de octubre de 2017 no estaba de acuerdo con la versión del entonces presidente, Mariano Rajoy, y de su partido de que en Cataluña no se estaba votando en el referéndum ilegal de Cataluña.

Por ello, Casado ha recalcado durante una entrevista en RAC1, no hizo ninguna declaración durante esa jornada a pesar de ser, por aquel entonces, el portavoz del partido, "ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que estaban votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando". Asimismo, sostiene que "lo que se estaba viendo en televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado".

Con estas declaraciones, el presidente popular ha revelado algo que ocultaba desde hace tres años y medio, ya que no se le escuchó decirlo ni en las primarias de su partido. Ahora, ha desvelado que no estaba de acuerdo con Rajoy y su Gobierno cuando negaban que se estuviera votando y que ello le llevó a presentarse a presidir el PP.

Hasta ahora Casado defendía que quería presidir el PP para romper con la corrupción, con Bárcenas y demás. Pero, tras estas confesiones, la versión cambia y destaca que fue porque creía que el Gobierno no estaba diciendo la verdad sobre lo que ocurría ese primero de octubre.

Por otro lado, el presidente popular cree que para explicar lo ocurrido en Cataluña hay que retroceder a 2003, "se hizo mal el pacto del Tinell, un Estatut sin consenso" dice. También recuerda que "cuando Mas tiene que entrar en el Parlament de Cataluña en helicóptero, los manifestantes no eran independentistas, era la Marea Verde educativa, la Marea Blanca sanitaria y la plataforma antidesahucios de Colau cuando no era política", por lo que apunta que "en ese momento había una crisis social y económica en Cataluña, igual que en el resto de España" y acusa a CIU de inventarse "un enemigo exterior" para cambiarlo todo.