HUMOR | Begoña Gómez de la Fuente se salta las normas y renueva a Agustín Jiménez

El niño mísero Arturito, lamenta que Carlos Alsina no le haya querido llevar de vacaciones con él y aprovecha la ocasión para contar sus mejores chistes.

Carlos Latre viene acompañado de todos sus personajes, esta vez, se convierte en José Ramón de la Morena, que viene con "gusa", siempre dispuesto a comer algo. Y Sergio Ramos celebra el título con nosotros, "no quiero que me dejen el trofeo a mí, no se me vaya a caer".

Además, Begoña Gómez de la Fuente vuelve a encender a Alexo, el altavoz inteligente de Más de uno, para que le ayude a llevar el programa este verano. Y por otro lado, renueva el contrato a Agustín Jiménez, que iba a ser despedido y sustituido por su padre.