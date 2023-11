HUMOR | LA HORA GUASA

El 'Misterioso asesinato en la casa de los Wanderhall', nueva ficción sonora de Agustín Jiménez

Con Agustín Jiménez, Leo Harlem, Goyo Jiménez y Borja Fernández Sedano invitamos al cómico Diego Arjona, que presenta su espectáculo 'Aquí no hay playa'. Entre chistes y anécdotas cuenta la historia de cuando dejó Cádiz atrás para llegar a Madrid y se confiesa un "odiador" de la playa, a pesar de ser gaditano. Además, hablamos con nuestro reggaetonero Daddy Do porque analizamos el EGM de Spotify y, por raro que parezca, no aparece en las mejores posiciones. También, felicitamos al padre Sarrac porque su podcast 'Pos eso' acaba de ser reconocido en los Satan Podcast Awards. Hoy escuchamos un adelanto de la última entrega de su podcast. Por último, Agustín Jiménez nos presenta una nueva ficción sonora 'Misterioso asesinato en la casa de los Wanderhall'.