Historia de un futuro imaginado

El mayor problema de la inmensa mayoría de la Humanidad consiste -probablemente- en que no se sabe vivir la vida que estamos viviendo. Da la sensación de que no supiéramos lo inmensamente valioso que es lo que estamos desperdiciando. Siendo a penas un instante lo que tenemos en la larga historia del tiempo. Siendo una oportunidad única y milagrosa. Siendo constante la indiferencia ante nuestros momentos irrepetibles, que son minutos que no volverán. Es como si el paladar para apreciar los sabores de la existencia se nos hubiera atrofiado. Es un hecho que no sabemos vivir y no se admite y no se piensa demasiado. Debe ser -quizá- porque llevamos demasiado tiempo en guerra.

Llegó un día en el que Jean Marie Gustave Le Clézio decidió internarse en las selvas del Darién, entre Colombia y Panamá, y allí convivió con los indígenas embera, llegando a aprender su idioma. También se tomó tiempo e interés en conocer la lengua de los purepecha que son indígenas en territorio mexicano. Le Clézio es el gran nómada de la literatura contemporánea. Cuando era niño se dedicaba a caminar siguiendo perros abandonados por las calles de Niza, que fue la ciudad en la que nació. Ya cuando le habían dado el premio Nobel regalaba libros a los niños con los que se encontraba caminando, para que aprendieran lo más importante que puede saberse, les regalaba páginas para que aprendieran a vivir.

Le Clézio nació en 1940 y ha querido regalarle a su nieta una página, para que sólo sea leída cuando llegue el año 2040. Para que la niña -que acaba de nacer- lea la carta de su abuelo cuando ella tenga 20 años. Su nieta se llama Izti, que en la lengua puerepecha significa agua. Le Clézio le ha escrito una carta de amor que -al mismo tiempo- es también una carta de dolor.

La BBC le consideró el más indígena y latinoamericano de todos los premios Nobel europeos. Le Clézio está participando en Hay Festival Imagina el Mundo que es un acontecimiento donde se indaga en el valor de la imaginación, en el fundamento del conocimiento y en la importancia de la creatividad. En el festival Imagina el Mundo se van a escuchar las reflexiones de algunas mentes brillantes. Y entre los elegidos hay oyentes de Más de Uno como Fernando Sabater y Javier Cércas. También está Jean Marie Gustave Le Clézio, el escritor que nos advirtió de que el fuego es así, ama a quienes no le tienen miedo. También nos advirtió de que, en efecto, el mundo está lleno de depredadores, pero también de personas generosas que -por cierto-, dice, suelen ser femeninas.