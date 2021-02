Quiénes somos: Así fue la primera vez que Inés cogió en brazos a su nieto que nació durante la segunda ola

Desde Más de uno queremos conocer lo que piensan y cómo están viviendo la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia coronavirus, las personas que conectáis a diario con nosotros para informaros y entreteneros. Hoy hablamos con Inés Domínguez, una oyente de Moraleja (Cáceres) para conocer su historia.

Inés vive en Moraleja, que es una localidad de la provincia de Cáceres. Explica que empleada de hogar desde hace 30 años, pero desde hace 15 trabaja como fija en una casa de Extremadura. Comenta que no pudo dejar de trabajar durante el confinamiento, "a las empleadas de hogar se nos calificó como trabajadoras esenciales, mi jefa tenía que trabajar en su empresa y yo me tenía que quedar con los niños".

Tuvo que asistir al trabajo a pesar de que "tenía un poco de miedo y sentía un poco de ansiedad" a la hora de regresar a su casa por haber estado en contacto con otra familia. Reconoce que "no podía prescindir del trabajo" porque las trabajadoras del hogar no tienen derecho al paro, por lo que "dejar de trabajar era dejarlo y no percibir nada". Además, recalca que su marido, es pensionista desde hace años porque tuvo accidente en una obra.

Inés también destaca que tiene dos hijos y cuatro nietos y aunque ninguno de la familia se ha contagiado de coronavirus, la pandemia sí les está afectando. Pero recuerda con emoción la primera vez que cogió en brazos al más pequeño de sus nietos, que nació prematuramente durante la segunda ola del coronavirus, "pude cogerlo con mascarillas y medidas de seguridad, fue algo muy emocionante", dice.

Por otro lado, la oyente relata cómo por culpa de la pandemia su marido "ha perdido casi toda la visión del ojo izquierdo". Tuvo un problema de visión un día y el médico que le atendió por teléfono creía que "era una simple conjuntivitis, pero resultó ser un trombo".