Quiénes somos: Antonio Luis, conductor de ambulancia, nos cuenta que ya ha sido vacunado

Desde Más de uno queremos conocer lo que piensan y cómo están viviendo la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia coronavirus, las personas que conectáis a diario con nosotros para informaros y entreteneros. Hoy hablamos con Antonio Luis, un conductor de ambulancia de la provincia de Almería,.

Antonio Luis tiene 49 años y trabaja como conductor de ambulancias en diversos hospitales de Almería, aunque prefiere que le llamen 'ambulanciero', porque considera que es una palabra más bonita y que engloba mucho más. Aunque reconoce que su trabajo es múltiple: no solo conduce, es celador y psicólogo. "Aparte de atención, tienes que tener la situación controlada y dar tranquilidad y sosiego", advierte. Recuerda que cada paciente es un mundo y que es "enriquecedor ver que la gente, aunque sea con un gesto o una mirada, te agradece tu labor". También explica que "es importante mantener cierta distancia con los enfermos porque luego si les pasa algo se pasa mal".

Además, explica que tanto él como su mujer, que es enfermera, están vacunados, recibirán la segunda dosis el 12 de febrero. "Han sido 11 meses muy duros, luchando los dos en primera línea", y destaca el comportamiento de sus hijos, de los que dice estar muy orgulloso.

Asimismo, recuerda que hasta los 24 años fue futbolista, pero lo dejó para conducir las ambulancias. Por otro lado, asegura que su relación con la radio viene desde que era niño, porque su tía Lola le regaló la primera que tuvo y que se dormía escuchándola. "Me levanto escuchando a De la Morena y a las 6 no me pierdo el programa, en mi ambulancia suena siempre Onda Cero", señala.