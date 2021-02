Quiénes somos: La historia de Leandro, el mecánico con secuelas post Covid

Desde Más de uno queremos conocer lo que piensan y cómo están viviendo la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia coronavirus, las personas que conectáis a diario con nosotros para informaros y entreteneros. Hoy hablamos con Leandro, un oyente de Palma de Mallorca, que pasó la enfermedad en diciembre y que nos cuenta algunas de las secuelas que le ha dejado el Covid.

Leandro tiene 50 años, es mecánico de coches, está casado y tiene dos hijas universitarias. Explica que se dio cuenta de que habría contraído la enfermedad cuando dejó de oler el ambientador del coche. "A partir de ahí fue a más, estuve muy mal", detalla, y añade "aún tengo lagunas en mi cabeza" y que las navidades apenas las recuerda. Comenta que le han quedado secuelas, que va más lento pensando, y que incluso confunde idiomas o no se acuerda de multiplicar.

Se declara una persona muy optimista, aunque dice que en ese momento no pensaba que fuera a superarlo. "Mi consuelo era no haber contagiado a mi familia", señala. Además, cuenta que aún a día de hoy, cuando dice que ha pasado el Covid, mucha gente da un paso atrás. "No hay conocimiento real de lo que es la enfermedad", alega.

Por otra parte, se declara como privilegiado porque ha podido tener abierto su negocio, aunque explica que en los momentos de confinamiento hubo "una psicosis terrible". Sin embargo, a pesar de todo, relata que ha habido muchas pérdidas y que "el pequeño colchón que tenía ha volado". Comenta que incluso ha tenido que pedir dinero a su madre, que es pensionista, y agrega que "a mí qué más me da estar sano si no puedo dar a mi familia un mínimo de vida".

Sobre su relación con la radio, señala que la asocia a su infancia. Asimismo explica que su hija se ríe mucho de él cuando cuenta algo porque "dice que siempre lo oigo en la radio".