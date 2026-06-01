El presidente de DAQUAS señala una solución para el problema del estrés hídrico en España: "Estamos entrando en una fase de reutilización"

Carlos Alsina ha recibido este martes en Más de uno a Jesús Maza, presidente de DAQUAS, la Asociación Española del Agua Urbana, con motivo de la celebración del 38º Congreso Nacional de la entidad, que comienza este miércoles 3 de junio en el Palacio de Congresos de IFEMA Madrid.

Maza ha explicado que DAQUAS agrupa a todo el ecosistema vinculado al agua urbana: desde los operadores encargados del suministro y la depuración hasta empresas de ingeniería, fabricantes de tuberías y válvulas o compañías especializadas en infraestructuras hidráulicas. El objetivo de la asociación es representar a un sector esencial para garantizar que el agua llegue a los hogares y sea tratada adecuadamente una vez utilizada.

"Es complicado imaginar un día sin agua", ha señalado. En la asociación conviven tanto empresas públicas como privadas, además de proveedores y otros actores relacionados con la gestión del ciclo integral del agua.

Durante la entrevista, Maza ha destacado el liderazgo internacional de las empresas españolas en ámbitos como la desalación, la reutilización y la gestión eficiente de los recursos hídricos. "Se ha avanzado mucho en la tecnología de manera silente. Nadie sabe todo lo que hay detrás del agua y eso es precisamente lo que queremos contar", ha afirmado.

Una cuestión de seguridad y soberanía

Para el presidente de DAQUAS, el acceso al agua es una cuestión de seguridad nacional y de soberanía. "Sin agua no hay turismo, no hay industria y no hay desarrollo económico", ha explicado. A su juicio, un país capaz de garantizar el acceso universal al agua es un país más fuerte y más seguro.

En este sentido, ha recordado que en España prácticamente el 100% de la población tiene acceso tanto al suministro de agua potable como a sistemas de depuración, un aspecto que considera tan importante como el propio abastecimiento. La reutilización, ha añadido, será clave en el futuro porque el agua es un recurso limitado.

Maza también ha lamentado que en muchas ocasiones los ciudadanos desconozcan el verdadero valor del agua. No obstante, ha reconocido el esfuerzo de ahorro realizado por la población española. Que ha reducido su consumo medio de agua desde los 170 litros diarios por habitante, al en torno de los 120 litros desde que Maza trabaja en el sector.

De las depuradoras a las biofactorías

Uno de los grandes cambios que afronta el sector es la transición desde un modelo lineal hacia un modelo circular del agua, impulsado en buena medida por la normativa europea.

Hasta ahora, el agua se captaba, utilizaba y depuraba. Sin embargo, el objetivo es que las estaciones depuradoras evolucionen hacia biofactorías capaces de generar nuevos recursos y productos a partir de los residuos del proceso. "Es pasar de un concepto lineal a un concepto circular", ha resumido.

En cuanto a las pérdidas en las redes de distribución, Maza ha señalado que España registra unas fugas cercanas al 19%, una cifra inferior a la media europea, situada en torno al 30%. Aun así, considera que queda mucho margen de mejora.

El principal reto: la renovación de infraestructuras

El principal desafío del sector, según ha explicado, es la renovación de las infraestructuras hidráulicas. Muchas redes de abastecimiento y saneamiento tienen una vida útil muy larga y requieren inversiones constantes.

"La renovación de infraestructuras es el principal hándicap que tenemos ahora mismo", ha asegurado. Según sus datos, las tuberías de suministro se renuevan a un ritmo que implicaría reemplazarlas completamente cada 200 años, mientras que las redes de saneamiento lo harían cada 800 años.

La renovación de infraestructuras es el principal hándicap que tenemos ahora mismo

Para acelerar estas inversiones, Maza ha reclamado una financiación estable y sostenida en el tiempo. Aunque existen ayudas procedentes de la Unión Europea, considera necesario disponer de recursos permanentes. Actualmente, el ciudadano español destina de media unos 84 céntimos diarios al agua, mientras que organismos internacionales como la ONU sitúan la cifra recomendada cerca de los tres euros.

"Hay margen de crecimiento. El agua no es cara y, si su precio aumentara moderadamente, muchas de las necesidades de inversión podrían resolverse", ha afirmado.

Reutilizar más agua para reducir el estrés hídrico

En la recta final de la entrevista, Maza ha abordado el debate sobre el reparto de los recursos hídricos entre comunidades autónomas, una cuestión que periódicamente genera tensiones territoriales.

A su juicio, España afronta una situación de importante estrés hídrico que obliga a apostar decididamente por la reutilización como la mejor solución. De los cerca de 5.000 hectómetros cúbicos de agua depurada cada año, apenas se reutilizan unos 700, por lo que existe un amplio margen de mejora. Algunas regiones, como Murcia, se encuentran especialmente avanzadas en este ámbito. Además, ha recordado que países como Dinamarca ya reutilizan agua convenientemente tratada incluso para consumo humano.