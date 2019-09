La polémica injerencia del Gobierno Vasco en la distribución de las viviendas

García Astrain asegura en Más de uno que la intención del Gobierno Vasco con estas medidas es "hacerlas más igualitarias", de tal modo, que si obligan a que las cocinas tengan un mínimo de 6 metros cuadrados la pareja podrá compartir las tareas domésticas. Asimismo, pretenden que estén conectadas con el salón y el comedor, con el fin de no aislar a la persona que esté cocinando, "no es solo el tamaño de la cocina, sino de no confinar a la persona que asume las tareas".

En cuanto a la distribución de las los dormitorios, comenta que "hasta ahora la normativa que teníamos empujaba a una jerarquización de los dormitorios", donde el dormitorio principal era más grande que el resto. "Queremos que la superficie mínima de todas las habitaciones que haya sea de 10 metros cuadrados", recuerda y lo justifica con los nuevos tipos de familia, ya que los hijos permanecen en casa hasta más tarde, "¿qué los vamos a tener hasta los 30 años en 6 metros cuadrados?", declara.

Por otro lado, confirma que se trata de un proyecto de decreto que todavía está por aprobar, pero que en cuanto entre en vigor será "de obligado cumplimiento". "Lo que hace la norma es regular unos mínimos y a partir de ahí va a haber vía libre del promotor privado de proponer más y mejor", apunta.

Esta propuesta ha desatado la polémica entre los tertulianos de Más de uno, Pilar Cernuda, Rubén Amón, Sandra Golpe y Toni Bolaño, quienes afirman que se trata de una "es una vía marciana, con qué naturalidad se puede decir y amontonar tanta cantidad de disparates sobre hasta dónde puede llegar la injerencia de la administración en tu casa".