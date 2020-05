Miguel Sebastián: "Cambiar los datos de la epidemia a última hora genera problemas de credibilidad"

Sebastián lo considera "sorprendente" y reconoce no entender muy bien la razón que hay detrás de cambiar de criterio "a última hora de una epidemia" y cuando los datos iban "bien": "Estos cambios generan desconcierto y problemas de credibilidad".

Asegura que una epidemia no es únicamente un fenómeno sanitario, sino también estadístico, por lo que el tratamiento de los datos que arroja "merecen respeto": "No se si es el caos de las comunidades o la falta de recursos, pero el problema es que no se respeta la idea de que esto es un fenómeno estadístico y que, si cambian de criterio, al menos que den la totalidad de la serie histórica ajustada al nuevo criterio".

No comprende que se reduzca el número de fallecidos en casi 2.000 personas y menos cuando el Instituto de Salud Carlos III de Madrid "decía lo contrario", que el número había aumentado, llegando incluso a los 5.000 más.

Afirma que la solución a este baile de cifras es dar el conteo de los fallecidos al INE, "donde están los mejores estadísticos del país": "Que se encarguen ellos y verá cómo lo hacen bien".

Asimismo, también define como "contradictorio" el plan del Gobierno de querer acelerar el cambio de fase reduciendo el tiempo de permanencia en la misma a menos de 14 días. Considera que choca con el plan inicial del Ejecutivo de una desescalada asimétrica y gradual, basada en periodos de dos semanas -que es el tiempo de incubación del virus-.

