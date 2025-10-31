María Caballero, senadora de UPN, sobre las respuestas de Sánchez a su interrogatorio: "Vimos un ejercicio de soberbia"

María del Mar Caballero, senadora de Unión del Pueblo Navarro y encargada de abrir el interrogatorio a Pedro Sánchez este jueves en el Senado, ha acudido a los estudios de Onda Cero para conversar con Carlos Alsina sobre el incisivo intercambio de preguntas que protagonizó, marcado por la dureza del tono y las reticencias del presidente del Gobierno a responder con claridad.

"Yo tenía muy claras las preguntas y pensaba que iba a tratar de evadirse", ha afirmado al comienzo de la entrevista. Pese a la tensión del momento, asegura que se sintió cómoda: "Puede parecer que impone un poco, pero me sentí muy cómoda".

Yo tenía muy claras las preguntas y pensaba que iba a tratar de evadirse

Caballero ha explicado que le sorprendió "el tiempo que le costó responder" y las argucias que inventó para intentar esquivar las preguntas. Según la senadora, Pedro Sánchez "mintió en la primera pregunta" que le hizo sobre el cobro en efectivo del PSOE: "Todos sabemos que sí, pero no quiso decirlo de manera contundente". Considera que lo más lógico habría sido que el presidente hubiera consultado previamente al gerente del PSOE cuáles fueron los pagos realizados y llevara al Senado toda la información necesaria.

Preguntada por Alsina sobre el ambiente en la comisión, Caballero ha tachado de "ridículas" algunas de las intervenciones de los representantes de los partidos socios del Gobierno, "que estuvieron ausentes en otras sesiones", donde también fue ella la encargada de iniciar el interrogatorio. Respecto al papel del senador del PP, Alejo Miranda, ha señalado que "tenía más temas que abordar", a diferencia de ella que se centró más en la parte de la trama Navarra, puesto que es de allí.

"Yo no sabía que iba a intervenir Alejo —ha admitido—. No comparto nada con el PP, pero si el mismo objetivo poner fin a este Gobierno y acabar el sanchismo." Sobre la actitud de Sánchez, asegura que "se reía de manera nerviosa" y que el ruido no ayudó al desarrollo de las comparecencias.

Caballero ha recordado que el "no me consta", repetido por Sánchez hasta en veinticinco ocasiones, "no es decir no ni decir sí", y ha defendido que la comisión de investigación "sirve para que los españoles sepan las dudas en las que se encuentra el presidente del Gobierno".

"Ayer vimos un ejercicio de soberbia", ha afirmado Caballero, a lo que ha añadido que el presidente del Gobierno no había pisado el Senado en dos años, por lo que la primera mentira se produjo cuando dijo que estaba encantado de venir. "El Senado le molesta porque no lo controla", ha sentenciado al respecto.

La senadora se ha mostrado sorprendida por la expectación que ha generado la comparecencia, "también entre la población joven", y ha reconocido que "quizá el interrogatorio ha quedado en un rifirrafe". Aun así, ha descrito a Sánchez como "un artista", que no sabes por dónde va a salir; "está ahí porque no tiene principios, se aferra a un sillón y tiene a todos a su lado y a sus socios encantados". "Los socialistas mismos tienen que analizar si eso les compensa", ha sentenciado.

Los socialistas mismos tienen que analizar si eso les compensa

Por último, Caballero ha señalado que podría volver a convocarse al presidente a la comisión, aunque por el momento no contempla solicitarlo. Y sobre el detalle de las gafas, ha concluido: "Era un truco, una muestra más de su soberbia".