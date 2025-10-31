"No me consta": las preguntas clave que Pedro Sánchez dejó sin contestar en el Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, terminó su comparecencia ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado sin responder a muchas de las preguntas clave del caso escudándose en el "no me consta" para eludir muchas de ellas. Tras un interrogatorio de más de cinco horas que definió como "circo", "comisión de difamación" o "caza de brujas", Sánchez salió sonriente y satisfecho, tal y como han reconocido desde Moncloa, que habla incluso de "euforia".

Entre las preguntas que se le hicieron destacan, los pagos en efectivo en el PSOE, las mascarillas, Venezuela o los casos judiciales tanto de su esposa, Begoña Gómez, como de su hermano. El presidente respondió a los portavoces de PP, Vox, ERC, Junts, Coalición Canaria, Más Madrid y UPN y culpó a los 'populares' de haber convertido la Cámara Alta en un "despropósito", además de protagonizar varios rifirrafes con el presidente de la comisión, Eloy Suárez Lamata, del que destacó irónicamente su "imparcialidad".

Aunque los principales diarios, tanto afines como críticos, discrepan sobre si Sánchez salió o no airoso del interrogatorio, en lo que sí coinciden es en que los momentos más discutibles de su comparecencia fueron todos los "no me consta" o "no lo recuerdo" que utilizó para evitar contestar de manera directa a alguna de las preguntas clave que le hicieron.

Los pagos en efectivo

Por ejemplo, el presidente no recuerda si el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, acudió a Moncloa para alertar sobre los excesivos gastos que estaban pasando tanto José Luis Ábalos como su entorno. Según las informaciones, Moreno habría hablado previamente con Santos Cerdán para decirle que "José" se estaba "pasando con los gastos" tras presentar facturas de más de 9.000 euros al mes. Ante la falta de éxito, habría acudido a Moncloa para alertar directamente al presidente del Gobierno.

Sánchez sí reconoció haber recibido pagos en efectivo en el PSOE, pero no recuerda ni cuándo, ni por qué concepto, ni cuánto, sólo que siempre fueron con factura, de manera legal y nunca por encima de mil euros.

Al ser preguntado sobre la financiación de su campaña para liderar el PSOE subrayó que no le constaba que hubiera donaciones de más de 50.000 euros y tampoco que alguna de ellas procediera de su suegro: "Se cumplió con la ley".

"¿Desmiente que las saunas de San Bernardo 36 financiaran su campaña?", prosiguió el PP, ante lo que Sánchez declaró que no tenía información sobre ello.

Pedro Sánchez vuelve a admitir que ha liquidado gastos en efectivo en el PSOE: "Lo veo normal, siempre dentro de los límites de la legalidad" | EFE/Mariscal

Víctor de Aldama y Leire Díez

El presidente del Gobierno también se pronunció sobre Víctor de Aldama, el empresario imputado en el 'caso Koldo'. "No recuerdo cómo le conocí. En algún contexto de algún mitin en el PSOE o en el cumpleaños de José Luis Ábalos. Yo con el señor Aldama no he tenido absolutamente ninguna relación", dijo.

Ante la insistencia del PP, Sánchez volvió a negar tener relación con él o que se hubieran reunido, pero recordó que es normal que los representantes políticos se hagan fotos en actos de partido. También dijo no recordar si se intercambió mensajes con Koldo García y que cree que no lo hizo con Aldama.

A Sánchez tampoco le "consta" que la exmilitante y supuesta 'fontanera' del partido, Leire Díez, trabajase o trabaje para el PSOE, y sentenció que el pendrive que ella misma entregó al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, ahora en prisión provisional, se entregó a la Fiscalía. Sobre el contenido de ese pendrive, Sánchez añadió: "Es verdad que se ha rumoreado que entre esa información está el objeto de espionaje al que yo fui sometido nada mas tomar la Secretaría General del PSOE". Aunque dijo que no tiene "mas información que lo que veo en los medios y no puedo responderle".

María Chivite

Sobre las adjudicaciones desde el Ministerio de Transportes y el posible cobro de 'mordidas' que investiga la UCO, al ser preguntado por la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, aseguró desconocer que el tío de esta era consejero de Cohesión Territorial y Obras Públicas y presidente de Nafarbide, sociedad pública bajo sospecha por los túneles de Belate, asociada a Cerdán. "Desconocía esa circunstancia", señaló.

En relación a si sabía que Santos Cerdán acompañaba a Chivite y a los consejeros de Navarra para hablar de obras públicas, Sánchez subrayó que "no" le "consta", pero "eso no significa que no se produjera". "Con el ánimo de trasladar toda la verdad, no puedo responder a esa pregunta porque no me consta", matizó. Además, manifestó que "no" conoce, que él recuerde, a Antxon Alonso, evitando seguir dando explicaciones sobre los supuestos pactos en Pamplona y su investidura.

La residencia de su hermano

Sánchez defendió la inocencia de su mujer y su hermano, pero no quiso entrar a una de las preguntas más repetidas por el senador, sobre si su hermano vivía y tenía residencia fiscal en Elvas (Portugal), asunto que según el jefe del Ejecutivo no tenía nada que ver con el objetivo de la comisión.

"Si no quiere responder, que conste en acta", ha añadido el presidente de la comisión.

Las maletas de Delcy

El senador del PP también le preguntó si fue una casualidad la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, o fue un vuelo planificado. Se tomó la decisión de impedir la entrada cuando se tuvo conocimiento de que existían sanciones contra ella, explicó el presidente.

Miranda de Larra inquirió además si tras ese vuelo se descargaron maletas o si pasaron control de equipajes, a lo que Sánchez aseguró que no tenía constancia de ello, como tampoco la tiene actualmente de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mediara por el rescate de Plus Ultra.