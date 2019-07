Manuel Sanjurjo: "El Apollo XI no tiene un problema completamente crítico, la cuenta atrás parece que no se detiene"

Tal y como relata nuestro corresponsal en Cabo Cañaveral, Juan Carlos 'Trévelez', los técnicos de la Nasa han lanzado este mensaje informando del problema: "Tenemos una fuga en una válvula, en un sistema asociado con la reposición de hidrógeno líquido en la tercera fase del vehículo Saturno V. Hemos enviado a un equipo de tres técnicos y un empleado de seguridad y en este momento están apretando tornillos para solucionarlo. Una vez que los técnico acaben, bombearemos hidrógeno otra vez para asegurarnos de que la avería se ha solucionado"

Asegura que aunque se desconoce la naturaleza exacta de la avería, al tratarse de válvulas hidráulicas relacionadas con el paso de hidrógeno líquido no deberían tardar más que unos minutos en arreglarse, ya que el desajuste es frecuente. "No es un problema completamente crítico, la cuenta atrás parece que no se detiene", declara. Además, comenta que "el problema afecta a un sistema de tierra que está bombeando el hidrógeno líquido a los tanques".

Asimismo, recuerda que "trabajar con hidrógeno líquido no es lo mismo que trabajar con agua y tener una fuga mientras está bombeando, puede ser difícil asegurarla, por lo que posiblemente busquen alternativas".

Seguro que te interesa...

Escucha el programa completo de la llegada del hombre a la Luna

Una hora para el despegue del Apolo XI

Carlos Alsina: "La llegada del hombre a la Luna está sucediendo, hace cincuenta años, y lo vamos a vivir en directo, con ustedes"

El Apollo XI despega y hace historia

La entrevista de Alsina a Neil Armstrong: "En el momento de poner el pie en la Luna he sentido vértigo"

El ser humano pone el primer pie en la luna: "Un pequeño paso para un hombre, un salto enorme para la humanidad"

¿Cómo viviste la llegada del hombre a la Luna?: Los más veteranos de Más de uno lo recuerdan

"¡El Águila se ha posado!", así ha sido la llegada del Apollo XI a la Luna