Leire Díez reconoce los audios sobre la UCO, pero niega trabajar para el PSOE: "Era un reportaje de investigación"

Leire Díez, exconcejala socialista y actual militante del PSOE, ha reconocido a La Sexta que participó en la reunión con el empresario Javier Pérez Dolset en la que habría tratado de obtener información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe la UCO de la Guardia Civil. Sin embargo, niega de forma tajante haber actuado bajo instrucciones del Partido Socialista: "Era un trabajo de investigación", ha asegurado.

Díez admite que asistió a la videoconferencia que tuvo lugar en febrero, en la que también participaron el abogado Jacobo Teijelo y Alejandro Hamlym, empresario detenido en 2019 en el marco de la operación Drake. Durante la conversación, se exploraron posibles vías para obtener material comprometedor sobre Balas, que lidera investigaciones sensibles para el Gobierno, como las causas que afectan a la esposa y el hermano del presidente Pedro Sánchez, así como el caso Koldo y las pesquisas sobre el fiscal general del Estado.

Según el medio citado, Leire Díez ha actuado como "fontanera" del PSOE y colaboradora cercana de Santos Cerdán, secretario de organización del partido. No obstante, ella se desvincula de cualquier encargo político: afirma que no trabaja para Ferraz y que en el momento de la grabación realizaba un reportaje de investigación por motivos profesionales, ya que es periodista. Asegura que no ha sido contratada ni ha recibido instrucciones de la Secretaría de Organización del partido, aunque reconoce su militancia y su pasado como concejala socialista hace más de una década.

Durante la conversación filtrada, Díez arremete contra Balas, al que acusa de actuar con una dureza excesiva y de "convertir a todos en presos y carceleros de él". A lo largo del encuentro, incluso se sugiere que llevaba más de un año reuniendo información sobre figuras y organismos considerados contrarios al Gobierno.

Las declaraciones de Hamlym durante la charla apuntan a que disponía de supuestas pruebas de haber sido víctima de una trama corrupta en el seno de la Guardia Civil. Ante eso, los interlocutores, incluido el abogado Teijelo, centraron el diálogo en el teniente coronel, preguntándose abiertamente "¿Qué sabemos de Balas?".