El abogado Jacobo Teijelo asegura que Leire Díez habla en su nombre cuando dice "nosotros": "Es en sentido figurado"

El abogado Jacobo Teijelo es una de las personas que estuvieron presentes en la reunión filtrada en la que "la fontanera" del PSOE, Leire Díez, pide información que pueda afectar a la UCO. En dicha reunión, la mujer habla continuamente en plural, "nosotros", lo que el abogado considera un punto de vista muy vehemente y que no habla en nombre de nadie, porque "lógicamente está hablando en sentido figurado".

Después de que el diario 'El Confidencial' sacara el lunes unos audios en los que Leire Díez, exconcejala socialista y actual militante del PSOE pedía información a Alejandro Hamlyn, investigado por la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos, que pudiera perjudicar a Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Teijelo ha señalado que Díez actuó en su propio nombre a la hora de ofrecer pactos y se ha mostrado sorprendido porque se hable más de esto que de la ilegalidad que supone grabar conversaciones de abogados.

No ha sido capaz el abogado de concretarle a Alsina si conocía a Leire Díez, "creo que la conocía de antes, pero no estoy seguro", ha dicho. Ha añadido que la conoce como periodista que hace un trabajo de investigación, al igual que hay muchos reportajes de casos similares.

Sobre la propuesta que le hace "la fontanera" a Hamlyn de "sentarle con la fiscalía" a cambio de información de la UCO, el abogado explica que "la reunión está descontextualizada" y que "le propone soluciones que están previstas en la ley", siendo un simple procedimiento rutinario en cualquier juicio. Referido al viaje a Dubái de los fiscales comenta que esa respuesta de Leire "es un síntoma de no conocer lo que está diciendo", lo que para él demuestra que no conoce cómo funciona la justicia.

Cómo se ha producido la filtración

Teijelo sospecha que han podido hackearle la cámara, el micrófono o que cualquiera de la sala le estuviese grabando, pero es inadmisible que hayan filtrado reuniones privadas en su despacho. No obstante, le resulta extraño esta ultima posibilidad puesto que todos los presentes saldrían perjudicados por estas grabaciones, incluyendo a Hamlyn porque "dice barbaridades". La hipótesis más plausible que plantea es que le hayan puesto unas escuchas en su despacho. "Un abogado que ha denunciado unos hechos tan relevantes, resulta que está siendo escuchado", denuncia convencido de que esto haya ocurrido para tapar otro escándalo mayor, como la participación de algún responsable de la UCO en actividades poco lícitas.

Alsina pregunta que, en caso de no haber grabado Hamlyn el audio, cómo es posible que sea la única persona a la que se le escucha nítida. El abogado niega rotundamente esta posibilidad y expone que necesariamente no debe ser así porque "hoy en día se puede hackear de manera muy simple una cámara", pero que no importa quién lo haya grabado, sino que se haya filtrado el contenido de la reunión.

El abogado niega estar relacionado con el PSOE y recuerda posicionarse a favor del partido en numerosas ocasiones porque va "con quien en cada momento me reclama sus servicios". Sin embargo, apunta que "para cualquier abogado del mundo al que le reclamen desde el Gobierno sería un honor, pero no conozco a Pedro Sánchez ni a nadie del partido".