Juan Marín asegura que "ni de coña" pactaría un gobierno con Vox en Andalucía

Tras el debate televisivo entre los cinco candidatos a presidir la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo domingo, Juan Marín se muestra orgulloso de la gestión realizada por su partido durante la legislatura junto al Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla, gobierno de coalición que espera volver a formar.

A pesar de que la mayoría de las encuestas dan a Ciudadanos, como mucho, un escaño en el nuevo Parlamento andaluz, el actual vicepresidente está convencido de que su partido obtendrá más votos de los estimados: "creo que el domingo va a haber una gran sorpresa en Andalucía y vamos a seguir reeditando este gobierno de coalición".

En Andalucía "los sondeos no aciertan"

Marín insiste en dudar de los sondeos y esperar al recuento final de los votos antes de tomar responsabilidades. "En esta comunidad autónoma los sondeos no aciertan", dice haciendo referencia a que Susana Díaz no es la presidenta andaluza, a pesar de que era lo que indicaban todas las encuestas en las anteriores elecciones.

"Si me hubiera fijado en las encuestas, no me hubiera presentado en 2015", pues todo apuntaba a que no lograría tener representación parlamentaria, aunque finalmente Ciudadanos logró tener 9 escaños.

Apoyo total a un gobierno con el PP

"Nuestros escaños van a ser más decisivos que nunca para que Andalucía siga adelante", sostiene el candidato de Ciudadanos que sigue ofreciendo su apoyo total a un gobierno junto a Juanma Moreno: "va a haber un resultado que nos va a permitir la suma necesaria para volver a gobernar con el PP".

"Ni de coña" pactaría un gobierno con Vox

Sobre un futuro pacto entre el PP, Ciudadanos y Vox para formar un gobierno a tres, Marín asegura que "ni de coña" pasaría a formar parte de un mismo gobierno con Vox: "yo el único gobierno que voy a apoyar es un gobierno del PP y Ciudadanos".

En este sentido, reconoce que "igual eso no es políticamente correcto, pero creo que es lo honesto con los andaluces". Por ello, pide el voto para su partido, el único que ha hablado muy claro mientras "los demás todavía no saben qué van a hacer a partir del lunes".