Durante el segundo y último debate antes de las elecciones que se celebran este domingo 19 de junio en Andalucía, la candidata de Vox a la presidencia de la Junta, Macarena Olona, advirtió al Partido Popular de Juanma Moreno que no podrá contar con su apoyo si no forman parte del Gobierno.

Según Olona, ni aun faltándoles un voto, Vox no se abstendrá ni votará a favor si Juanma Moreno no forma un Gobierno de coalición. "Si tan solo necesita un escaño de Vox, si tan solo necesita una abstención de Vox para ser presidente, no lo va a ser si Vox no está dentro del Gobierno", declaró durante el tercer bloque del debate celebrad en Canal Sur, en el que se hablaba de pactos postelectorales.

Moreno cree que es "un delirio"

A pesar de la insistencia de la candidata de la formación de Santiago Abascal en remarcar, durante el debate celebrado en Canal Sur, que el precio de la investidura, si de ella depende, es compartir el Gobierno, el actual presidente de la Junta y candidato popular, Juanma Moreno, utilizó este mensaje para apelar a los votantes para no necesitarla.

Moreno Bonilla ha calificado de "un delirio" que Macarena Olona pretenda ser vicepresidenta de la Junta de Andalucía "cuando no cree en la autonomía ni en el Título VIII de la Constitución".

El PSOE utiliza el miedo a Vox para reclamar el voto

Por su parte, el candidato del PSOE, Juan Espadas, se llevó al debate la foto del pacto de investidura entre el PP y Vox en el último intento de conseguir que esa alianza espante a los votantes moderados. "¿Pactaría otra vez con Vox o no?", preguntaba sucesivamente el socialista.

A estas acusaciones, Moreno a respondido que el candidato socialista "pactaría con siete partidos de la izquierda" y que él quiere "un pacto con los andaluces" e interpretar "el sentido y la pluralidad de Andalucía".