Juan Ignacio Crespo, analista financiero, pronostica cuándo bajará el precio del petróleo: "Las crisis en Oriente Medio suelen durar tres meses"

El analista financiero, Juan Ignacio Crespo, ha pronosticado que en un mes y medio el precio del petróleo "empezará a bajar". "La fase aguda de las crisis en Oriente Medio suele durar tres meses", ha asegurado.

El petróleo llegará a los 150 dólares y luego empezará a bajar

El especialista ha comparado esta crisis de precios con la que se vivió en 1990 con la guerra del Golfo, donde el petróleo estuvo subiendo durante dos meses y 10 días y después comenzó a bajar. "Llegará a los 150 dólares y luego empezará a bajar", ha asegurado.

Crespo ha afirmado que en la fase aguda de la crisis —en la que aún estamos—, es cuando el precio del petróleo y del gas se dispara, pero ha pronosticado que, a mediados de mayo, la parte crítica de esta crisis se estaría superando:

"Probablemente tendremos una guerra de guerrillas, pero la fase crítica habrá pasado".

"La comparación histórica suele funcionar bastante bien porque todas las crisis se parecen mucho y las de Oriente Medio tienen una duración media de tres meses", ha indicado.

Augura un repunte de la inflación

Eso sí, ha augurado también una recesión mundial, aunque las economías venían con un crecimiento "muy razonable" y un repunte de la inflación durante un par de meses. Sobre las previsiones del Banco de España, Crespo ha explicado que su expectativa es que no se llegue al 6% de inflación.

Trump se ha propuesto volver loco a todo el mundo

Por otro lado, ha hablado de los "bandazos" de Trump: "Se ha propuesto volver loco a todo el mundo", ha dicho. Además, ha puntualizado que con sus declaraciones, Trump está dando pistas falsas a los iraníes y todo el mundo muerde el anzuelo.