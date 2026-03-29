Por qué la guerra en Irán va a ir a peor: la estrategia de Trump para terminarla pasa por "escalar" el conflicto y "dar un golpe decisivo"

La situación en Oriente Medio se complica por días, pese a las últimas declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio asegurando que el conflicto se acabaría pronto. De hecho, el propio presidente ha vuelto a prorrogar diez días los ataques a las centrales eléctricas iraníes (hasta el 6 de abril) porque, según dice, no sólo es que las negociaciones vayan bien, sino que Irán está "suplicando" por un acuerdo, algo que la república islámica ya ha desmentido.

¿Estamos cerca de un acuerdo?

Pero, ¿hasta qué punto estamos cerca de un acuerdo? Blas Moreno y Alba Leiva explican en El Orden Mundial de Julia en la onda que no sólo no estamos cerca, sino que la guerra en Irán va a ir "a peor" porque el presidente Trump prepara una estrategia que lejos de apostar por las negociaciones, va dirigida a aumentar las tensiones en la región.

Asegura Leiva que Trump está enviando "mensajes muy contradictorios" sobre Irán, diciendo, por ejemplo, que a pesar de que son "malos combatiendo", son unos negociadores "muy duros". El presidente está jugando con la idea de que se va a llegar a un acuerdo rápido, aunque está costando porque las autoridades iraníes son contrarias a este acuerdo por lo que supone: renunciar a desarrollar armas nucleares, suspender su programa balístico o reabrir el estrecho de Ormuz.

Es complicado llegar a un acuerdo si el conflicto se está expandiendo cada vez más por toda la región, los ataques continúan y Estados Unidos amenaza con enviar cada vez más soldados a Oriente Medio. De hecho, fuentes del Pentágono han asegurado que se preparan para "semanas" de operaciones terrestres en Irán.

"Trump intenta mantener un equilibrio imposible"

Por ello, Trump "está intentando mantener un equilibrio imposible" porque, por una parte, trata de mantener los mercados estables retrasando un ataque más profundo sobre Irán y sus centrales eléctricas, al tiempo que tratar de "encontrar esa victoria tangible que vender en casa". De hecho, hace unos días decía que "en cierto sentido, ya habían ganado", por lo que "está buscando algo que apoye esa afirmación".

"Tú puedes decir que has ganado la guerra, pero si la otra parte sigue peleando, ¿cómo puedes decir que has ganado?", asegura Moreno.

En cualquier caso, al mundo lo que le importa es que "le toquen el bolsillo" y la OCDE ya ha dicho que la inflación en Estados Unidos alcanzará pronto el 4,2% -el doble que el resto de países del G7-. ¿Puede ser esta la razón detrás de que Trump tenga prisa por poner fin al conflicto? ¿Está empezando a notar la presión de los mercados?

Por qué la guerra va a ir a peor

Blas Moreno explica que hay que recordar que el presidente llegó a la Casa Blanca con un discurso de "no a la guerra en países extranjeros lejanos" y "hay que bajar la inflación", todo lo contrario a lo que está consiguiendo: "Sí que nota la presión de los mercados porque no es casualidad que ataque siempre en fin de semana cuando cierran los mercados". Donald Trump tiene prisa por acabar la guerra porque es un "error a todos los niveles":

No tiene un objetivo claro.

claro. Se va a empantanar en la región.

Cada vez más, incumple las promesas que hizo en su carrera electoral.

que hizo en su carrera electoral. Debilita sus opciones de cara a las midterms.

de cara a las midterms. Empieza a haber divisiones en el movimiento MAGA porque hay voces cada vez más críticas con su guerra.

porque hay voces cada vez más críticas con su guerra. Y lo que más preocupa a los estadounidenses: que suba el precio de la gasolina, ya que están acostumbrados a vivir con una gasolina muy barata y esto va a empezar a cambiar.

Por tanto, el presidente necesita una "victoria muy fácil", algo a lo que agarrarse rápidamente y que pueda vender a sus votantes. Pero, en contra de lo que podría presuponerse por esa prisa en acabar la guerra, la estrategia de Donald Trump no va a pasar por negociar o declarar una victoria rápida y salir de la zona. Más bien, todo lo contrario, según explica Moreno:

"Va a intentar escalar la guerra, aumentar la apuesta, poner más tropas sobre el terreno, dar un golpe decisivo y así intentar ganar la guerra rápidamente. Y va a sonar espectacular en su cabeza, pero va a salir bastante peor de lo que él espera", sentencia.