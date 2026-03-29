En directo, última hora de la guerra en Irán: nuevos frentes abiertos y carburantes disparados cuando se cumple un mes del conflicto
La escalada de la guerra no se detiene con la amenaza de una intervención terrestre sobre la mesa y el precio del petróleo disparado un 55% desde el inicio del conflicto.
Un mes de la guerra de Irán: precios de los carburantes disparados tras un conflicto del que no se ve el final
La isla de Jark, corazón del petróleo mundial, bajo amenaza: riesgo de "shock" en los precios si EEUU la ataca
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Israel concluye una nueva oleada de ataques sobre Irán
Los cazas israelíes concluyeron este domingo una nueva oleada de ataques en Teherán y otros puntos sin especificar del país persa, informó el Ejército.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) concluyeron recientemente otra oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas de Irán", recoge un comunicado castrense sin añadir detalles.
Durante la pasada noche, Israel ya había atacado centros de mando móviles del Gobierno iraní y plantas de producción de armas en Teherán.
A su vez, el país persa envió dos andanadas de misiles al sur del territorio israelí durante la madrugada de este domingo que, según los servicios de emergencias, no causaron heridos.
Julia Otero: "Los que mueren en las guerras no suelen ser los hijos de los que las declaran"
Este fin de semana se cumple un mes desde el inicio de la guerra en Irán y justo este domingo también se cumplen 53 años desde que el último americano abandonó Vietnam tras una guerra en la que murieron más de 700.000 personas, de las cuales, casi 60.000 fueron soldados americanos.
Por ello, Julia Otero reflexiona en su columna inicial sobre las consecuencias de la guerra y, sobre todo, en quién batalla en los conflictos, porque no son ni los que las declaran ni sus hijos, sino gente totalmente ajena a ella: "53 años después, Trump está enviando miles de soldados a Oriente Próximo. Ni él fue a combatir a Vietnam cuando le tocaba por edad ni ahora va a ir su hijo".
Porque, explica la presentadora de Julia en la onda, "los que mueren en las guerras no suelen ser hijos de los que declaran la guerra. Como dice la frase apócrifa: 'la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que sí se conocen y se odian pero que no se matan'".
Al menos seis muertos en ataques israelí-estadounidenses en el sur y norte de Irán
Al menos seis personas murieron y nueve resultaron heridas en Irán en los ataques israelí-estadounidenses de esta madrugada contra un muelle en el sur y una zona residencial en el norte del país, según informaron medios oficiales iraníes.
Cinco de las víctimas mortales se registraron tras un bombardeo contra el muelle de la sureña ciudad de Bandarpol, a unos 100 kilómetros del estrecho de Ormuz, donde además cuatro personas resultaron heridas, reportó la agencia IRNA. El ataque también causó daños en dos embarcaciones y un vehículo.
Israel ataca Teherán e Irán pone en la diana a las universidades israelíes
Israel informó este domingo de una nueva ronda de ataques contra centros de mando del Gobierno iraní y plantas de producción de armas en Teherán, donde se escucharon explosiones, según recogen medios del país persa.
Por su parte, Irán marcó como objetivos militares a las universidades israelíes y estadounidenses en Oriente Medio, en respuesta a los ataques de Washington y Tel Aviv contra sus instituciones educativas; y los rebeldes hutíes del Yemen lanzaron por segundo día misiles contra el sur del territorio israelí.
La Embajada de Israel en Japón rechaza documento de supervivientes de la bomba atómica contra los ataques a Irán
La Embajada de Israel en Japón ha rechazado un documento que le habían remitido varios grupos de supervivientes de la bomba atómica en el país asiático, en el que critican los ataques israelíes y estadounidenses lanzados contra territorio iraní desde hace un mes.
El Consejo de Supervivientes de la Bomba Atómica en Nagasaki ha informado de la negativa israelí a leer siquiera la declaración hecha por los supervivientes, según recoge la agencia japonesa de noticias Kyodo. El grupo ha explicado que el documento les ha sido devuelto por la oficina de correos, que ha indicado que la Embajada "se niega a aceptarlo".
El Pentágono se prepara para "semanas" de operaciones terrestres en Irán
El Departamento de Defensa de Estados Unidos se está preparando para "semanas" de operaciones terrestres en Irán, en el marco de la operación 'Furia Épica' contra la República Islámica, según han informado este sábado funcionarios estadounidenses.
Fuentes del Pentágono han detallado al periódico 'The Washington Post' que cualquier posible operación terrestre "no llegaría a ser una invasión a gran escala", sino que consistiría en "incursiones conjuntas" de las fuerzas especiales y tropas de infantería. Asimismo, el Gobierno estadounidense ha mantenido conversaciones durante el último mes sobre una posible toma de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán. La Administración de Donald Trump también habría valorado llevar a cabo incursiones en "zonas costeras cercanas al estrecho de Ormuz" para "destruir armas capaces de atacar buques comerciales y militares".
Irán autoriza el paso de 20 barcos paquistaníes por Ormuz en un gesto de confianza
El Gobierno de Irán acordó permitir el paso de 20 buques comerciales bajo bandera paquistaní a través del estrecho de Ormuz, una concesión anunciada esta madrugada por Islamabad como "un paso hacia la paz" en medio de sus esfuerzos de mediación en la guerra de Oriente Medio.
El vice primer ministro y canciller de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó el acuerdo que permitirá el tránsito de dos barcos diarios por esta estratégica ruta marítima, restringida para el comercio global desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero.
La petrolera estatal taiwanesa anuncia nueva subida de precios por guerra en Oriente Medio
La petrolera estatal taiwanesa CPC Corporation anunció que aumentará los precios de la gasolina y el diésel a partir de la medianoche del lunes, una semana después del anterior incremento, debido al impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los costes internacionales de la energía.
En un comunicado difundido el sábado, la compañía indicó que los precios de la gasolina y el diésel aumentarán en 1,7 y 1,5 dólares taiwaneses (0,05 dólares y 0,04 dólares) por litro, respectivamente, lo que deja los precios de venta al público entre 31 y 35,9 dólares taiwaneses (0,97 dólares y 1,12 dólares) por litro.
Kuwait, Emiratos y Baréin dicen que han interceptado ataques aéreos procedentes de Irán
Los Gobiernos de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin informaron este domingo que han interceptado series de ataques aéreos con misiles y drones procedentes de Irán, que ya dejaron el sábado dos heridos por el impacto en una fábrica de aluminio bareiní.
"Las Fuerzas Armadas de Kuwait confirman que cualquier explosión que se pueda escuchar es el resultado de los sistemas de defensa aérea interceptando objetivos hostiles", apunta en X en un comunicado el Ejército kuwaití.
Esta nueva ronda de ataques llega después de que el sábado los sistemas de defensa de Kuwait derribaran una oleada de ataques con 15 drones.
La Guardia Revolucionaria iraní ataca infraestructura asociada a la industria militar de EEUU en el Golfo
La Guardia Revolucionaria de Irán ha atacado este sábado dos fábricas de aluminio en Bahréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en represalia por los ataques contra su infraestructura industrial perpetrados el viernes por Estados Unidos e Israel, en el marco de la operación 'Furia Épica' contra la República Islámica.
"Más allá de cualquier nivel de agresión, se asestará un golpe aún más contundente a la estructura militar y económica de los enemigos", ha advertido la Guardia Revolucionaria en un comunicado, en el que ha informado de ataques con misiles y drones contra la fábrica Al Tawila (EMAL) en Emiratos y la Fábrica de Aluminio Alba (ALBA) en Bahréin.
Israel asegura que completará los bombardeos sobre las fábricas militares iraníes "en unos días"
Las Fuerzas Armadas de Israel han asegurado este sábado que completarán sus bombardeos contra los activos "críticos" de la industria militar iraní "en unos pocos días", en el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos sobre la República Islámica iniciada hace ya un mes.
"Esto significa que destruiremos la mayor parte de la capacidad productiva militar (de Irán), y al régimen le llevará mucho tiempo restablecerla", ha señalado el portavoz militar israelí Effie Defrin en declaraciones recogidas por el periódico 'Times of Israel'.
Unas ocho millones de personas en EEUU participaron en las marchas anti-Trump 'No Kings'
Al menos ocho millones de personas participaron en las marchas en contra del Gobierno de Donald Trump 'No Kings', según detallaron los organizadores a medios estadounidenses.
El movimiento, que engloba decenas de organizaciones y activistas demócratas, convocó más de 3.300 protestas en los 50 estado de EE.UU. para repudiar lo que llama "autoritarismo" de Trump.