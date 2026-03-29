En directo, última hora de la guerra en Irán: nuevos frentes abiertos y carburantes disparados cuando se cumple un mes del conflicto

Israel concluye una nueva oleada de ataques sobre Irán

Los cazas israelíes concluyeron este domingo una nueva oleada de ataques en Teherán y otros puntos sin especificar del país persa, informó el Ejército.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) concluyeron recientemente otra oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas de Irán", recoge un comunicado castrense sin añadir detalles.

Durante la pasada noche, Israel ya había atacado centros de mando móviles del Gobierno iraní y plantas de producción de armas en Teherán.

A su vez, el país persa envió dos andanadas de misiles al sur del territorio israelí durante la madrugada de este domingo que, según los servicios de emergencias, no causaron heridos.