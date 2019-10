José Manuel Franco: "La alcaldesa de Móstoles no ha cometido ninguna ilegalidad, pero estéticamente no nos parecía bien"

secretario general del Partido Socialista de Madrid

El secretario general del Partido Socialista de Madrid y diputado por Madrid en el Congreso, José Manuel Franco, habla en Más de uno de la polémica generada dentro de su partido por los nombramientos irregulares de la alcaldesa de Móstoles. "No ha cometido ninguna ilegalidad, pero estéticamente no me parecía bien ni a mí ni al conjunto del partido", declara y explica que por ello han solicitado la suspensión cautelar de la militancia en el partido.