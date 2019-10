Hugh Elliot: "Nuestra intención firme es que el acuerdo del Brexit se apruebe para el 31 de octubre"

Asegura que en caso de que no hubiera éxito en el proceso parlamentario del Brexit, el gobierno británico ha escrito a Bruselas para conseguir una prórroga de unos meses y retrasar la salida hasta que haya acuerdo. "Una salida sin acuerdo no está en los intereses de nadie, no es lo que queremos", reconoce.

El embajador ha explicado también el procedimiento que tiene que seguir el acuerdo estas semanas en el parlamento británico. "Hay una segunda lectura del proyecto de ley, luego habrá una votación y después pasará por la Cámara de los Lores".

Además, deja claro que el acuerdo del Brexit no es nuevo, "es terreno conocido para el parlamento". Por ello cree que el acuerdo se aprobará.

Sobre Cataluña, afirma que "para dejar clara la posición del gobierno en este asunto: respetamos el Estado de Derecho, la Constitución española y pensamos que nadie está por encima de la ley".

Explica que el protocolo sobre Gibraltar en el acuerdo del Brexit recoge que hay que hablar con España de temas como trabajo, seguridad, medio ambiente o pesca. Deja claro que hay muy buena voluntad para seguir trabajando por los intereses en común, pero deja claro que no se menciona en este protocolo la cosoberanía de Gibraltar.

