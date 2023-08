Esteban González Pons: "Feijóo lo tiene dificilísimo porque el PP no está dispuesto a todo por gobernar"

Esteban González Pons, vicesecretario de Asuntos Institucionales del Partido Popular, nos cuenta que el PP en este momento se plantea hacer lo que 'deben hacer'. "Cumplir con el guion del procedimiento que la democracia tiene, porque la democracia son también formas. El PP ganó las elecciones y por eso tiene la primera invitación del rey para intentar una investidura. A partir de ahí el PP, con diálogo, va a intentar construir un gobierno alternativo al que hemos tenido en los últimos años. Aquellas fuerzas que estén dispuestas a participar, pues vamos a agradecerles su colaboración. Pero imagine usted que un acuerdo con Junts y con Vox al mismo tiempo pues es imposible" afirma.

"El Partido Popular se mueve en el marco de la Constitución. Vamos a escuchar las pretensiones de todos y vamos a poner encima de la mesa nuestro programa, pero tenemos límites, límite constitucionales" dice.

"Vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios, sin incluir a Bildu. "Junts es un grupo parlamentario que al igual que ERC, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda. Por lo tanto vamos a hablar con todos menos con aquellos que no han condenado el terrorismo" asevera.

"No está en mi mano calcular probabilidades pero, dada la renuncia del PNV a ejercer su papel de bisagra en este momento esa decisión está en la mesa de Carles Puigdemont, de Waterloo. De repetir o no repetir elecciones no depende de Sánchez, depende de que a Junts le interese que vuelva a haber elecciones. Y si a Junts le interesa votando 'no' a cualquier investidura ya estaríamos en Navidad delante de las urnas" asegura.

"Por lo tanto, más que calcular probabilidades hay que preguntar a Junts que es el que tiene la llave en merced a la renuncia que ha hecho explícitamente el PNV de una manera incomprensible pasa a hacer un papel de bisagra que le concedieron las urnas", asegura en Más de uno.