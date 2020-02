Elsa Artadi: "Acordamos con el Gobierno que hablaremos de todos los asuntos que la parte catalana ponga encima de la mesa"

Elsa Artadi ha detallado en Más de uno cómo fue el inicio de la mesa de diálogo en Moncloa . Además, ha afirmado que la seguridad jurídica no se ajusta a la Constitución: "Para nosotros, la seguridad jurídica no quiere decir la actual Constitución tal y como está".

Elsa Artadi forma parte de la delegación del Govern catalán que viajó hasta Moncloa para el inicio de la mesa de negociación. En Más de uno ha contado los detalles de dicha reunión: "Nuestra solución ya la dijimos hace mucho tiempo. Es inclusiva, representa la voluntad del 80% de la ciudadanía. Queríamos escuchar cuáles eran las soluciones del Gobierno, pero no las pusieron encima de la mesa".

Además, Artadi ha reconocido que el derecho de autodeterminación no se va a vetar por parte del Ejecutivo central: "No se ha vetado hablar del derecho de autodeterminación. Hemos acordado entre todos que habrá que hablar de todos los asuntos que ponga la parte catalana encima de la mesa".

"Para nosotros, la seguridad jurídica no es la actual Constitución"

Sobre los políticos presos o los "exiliados", Artadi insiste en que esto no solucionará el conflicto: "Tenemos la impresión de que el Gobierno español cree que, solucionando el tema de los presos políticos o los exiliados, ya ha solucionado el conflicto. No es así, nuestro objetivo no es solo solucionar la represión, sino que la ciudadanía se exprese. El modelo de financiación y que salgan los presos no soluciona todo".

Artadi también ha asegurado que no renuncian a la figura del mediador: "Mediador o no mediador, eso no es tan relevante, sino cómo dotamos a la mesa de garantías. El PSOE viene de un histórico de incumplimientos. Necesitamos que la mesa sirva para algo y funcione; nuestra propuesta es que esto venga a través de un mediador".

La representante del Govern considera que la comentada seguridad jurídica no se ajusta a la Constitución: "La seguridad jurídica no quiere decir la actual Consitución tal y como está".

Por último, ha seguido defendiendo la organización del referéndum y la "arbitrariedad" de la aplicación de las leyes: "Seguiremos obedeciendo a lo que vota el Parlament de Cataluña y la voluntad popular".

