El aviso del epidemiólogo López Acuña del riesgo de nuevas variantes Covid tras el tsunami de casos en China: "Es el gran peligro"

En ‘Más de uno’ hablamos con Daniel López Acuña, epidemiólogo, tras la explosión de casos Covid en China y sus posibles efectos para la población mundial. “Las cifras que da China están por debajo de la realidad. La realidad es palmaria, hay un verdadero incremento de la transmisión de Covid”.

“Desde un punto de vista sanitario no es sensato ni racional levantar así las restricciones. Este giro de 180 grados ha sido en razón de unas protestas de la población ante las medidas draconianas”, ha dicho López Acuña, que ha añadido que la estrategia de ‘Covid cero’ fue “acertada antes de la vacunación”, pero no así el levantamiento de limitaciones “de la noche a la mañana”.

Así, el epidemiólogo ve “evidente” que se produzca este incremento de casos, hospitalizaciones y un “colapso asistencial”, así como mayor número de muertes. Otro de los grandes peligros que mantiene alerta a los expertos es el de posibles nuevas variantes: “Cuando hay una incidencia tan elevada, se incrementa el riesgo de que surjan nuevas variantes”.

El aviso de López Acuña sobre el riesgo de una nueva variante

En este sentido, asegura que no hay evidencias de que haya surgido, aunque considera que estamos “expuestos” y la secuenciación de casos tiene especial importancia al mismo tiempo que lanza una advertencia: “El gran peligro es que surja una variante que pueda escapar a la eficacia de la vacuna. Nos debe tener alertas y no adoptar posiciones de autocomplacencia, pensando que como tenemos altos índices de vacunación, no va a pasar nada”.

Además, califica las decisiones de la Comisión Europa como “tibias” y afirma que se quedan “cortas” al poner demasiada “confianza” en la vacunación: “No podemos permitir al virus una libre circulación porque hay riesgo de Covid persistente y de generar fallecimientos. Las posiciones de países como EEUU o Corea del Sur al requerir test negativos a viajeros de China es una posición adecuada”.

“No se trata de hacer pruebas al llegar ni de tomar medidas alarmistas, pero sí se puede tomar la medida de pedir una PCR en origen y por supuesto al entrar en todo lo posible completar la pauta de vacunación con la cuarta dosis”, ha añadido López Acuña.

Por último, ha insistido en que la Unión Europea está actuando “de manera tímida” y debería “aplicar ya” el denominado freno de emergencia: “Hay que aplicarlo ya y no cuando sea demasiado tarde, con hechos ya confirmados”.