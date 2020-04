Alfonso Fernández Mañueco: "Sánchez no nos enseñó el informe de los expertos en el que se basa para decretar la vuelta al trabajo de los no esenciales"

Entrevista en Más de uno

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, explica en Más de uno que durante la videoconferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez se le pidió que enseñase el informe de los expertos que garantizaba la seguridad de los trabajadores no esenciales que se reincorporan este lunes, pero que no lo hizo. "Yo aludí a que nuestros expertos y profesionales sanitarios nos habían recomendado mantener unos días más esta situación, y él comentó que no había consenso científico al respecto".